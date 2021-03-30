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M+館艾未未作品挨轟 收藏家首開腔：藝術可批判現實

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

西九文化區M+館藏風波未了，中國異見藝術家艾未未的《透視研究：天安門》，連日來遭建制陣營狂轟，指斥涉違國安法。香港01取得捐售藏品的瑞士收藏家希克（Uli Sigg)親筆撰文回應初稿，內文提到，大部分中國地區亦顯然包括部分香港人士，抱著相異目光看待藝術，惟當代藝術有別傳統，非旨在展示美好及和諧，反之是批判現實，甚至直揭瘡疤。

據報導，希克又提到，必須抱持好奇及開放思維，否則將不會欣賞當代藝術。希克又強調，收藏必須廣泛，甚至需包括邊緣作品，以反映全貌，而不是中間落墨；藏品也非全為展示公眾，而是為藝術歷史學家保留作研究之用。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

希克日前致函西九文化區管理局，就事件陳述己見，他指，在傳統思維下，塑造了藝術予人享受自我、昇華的觀念，同時展示美好及和諧，以此來說，「藝術是你的好朋友」，但他隨後強烈指出，當代藝術則正好相反，因為作品會對現實持批判性，甚至形同在傷口上灑鹽、直揭瘡疤。

希克又回應關於其藏品爭議，他提到自己擬建造的「百科全書庫」，非單是私人收藏家一己偏好，而是體制本應所做的，「嘗試以全面廣泛形式，反映中國的當代及實驗性藝術家不同年代及不同媒體的藝術創作」，必要性甚至包括邊緣作品，以反映全貌，而非中間落墨。他表明，非所有東西均為向公眾展示，而是為藝術歷史學家保留作研究之用。

M+將於今年內開幕，本月中M+ 館長華安雅與傳媒預覽時曾表示，館方不會回避與六四或反修例運動相關展品，事件引來建制派大力狙擊，質疑艾未未相關展品有違國安法，以及狠斥港府亂花公帑購置相關藝術品。

另據香港電台報導，西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，有關藝術家艾未未的作品，外界有不少評論，他說原則上不會評論，但對於有人說西九管理局「跪低」，抽起不雅的相片，他說從來無計畫將這張照片於開館時展出，又認為M+博物館有8000件藏品，每個策展都有一個主題，不是「雜貨攤」，不是要將所有展品展出。他又說，哪一件展品會策展，哪一件不會，未作最後決定，因開館時要保留新鮮感及保密。

中國 香港 天安門

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