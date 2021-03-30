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「回港易」擬擴大範圍 內地飛返免隔離

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

「回港易」規定，港人只可從廣東省及澳門返港時獲豁免隔離，該政策未有因應內地各省市抗疫成功生活復常的情況，而作出相應調整。大公報「回港難」報導，引發關注。港府官員昨日回應，考慮到內地疫情持續穩定，將研究進一步擴展「回港易」範圍，包括納入所有從內地經機場回港的香港居民。

據報導，除了港商心急，不少有家人在內地的港人同樣期待擴闊措施。有中年港人疫下留港工作，與妻兒分隔兩地逾年，聞訊後說「終可回鄉見妻兒」；亦有港漂掛念在鄉間患病的母親，期望可盡快起行。有立法會議員促港府盡快落實擴闊計畫，同時應增加或取消配額。

做貿易工作、40多歲的港人陳先生，去年初疫情剛爆發時，為了生計獨自飛返香港，妻兒留在湖南，誰知這一別就超過一年。「十分掛住老婆和囝囝，但如果返去，單單隔離都要一個月時間，邊有咁多假期？」本來「回港難」的他，昨日聽聞有機會「回港易」，形容是今年最大喜訊。

食物及衞生局局長陳肇始昨日表示，「回港易」計畫推出以來運作暢順，也沒有對香港疫情帶來額外風險，將研究擴展計畫，包括容許所有從內地經機場回港的香港居民透過「回港易」返港，研究擴展計畫時，同時加強香港檢測能力，有關安排由政制及內地事務局協調及準備。

•港人自英返港 取消登機限制

此外，港府昨日宣布，英國疫情放緩，取消香港居民英國返港登機限制，滯留當地的港人最快4月下旬可回港，但必須乘搭指定航班，抵港後接受檢測，並在指定酒店隔離21天。

前食物及衞生局政治助理陳凱欣認為，外國地區與內地已經「動態清零」不同，入境防疫措施「宜緊不宜鬆」，仍然要維持隔離強檢一段時間，防止變種病毒輸港。

至於重建「旅遊氣泡」，商務及經濟發展局局長邱騰華在記者會表示，港府已與新加坡政府商討重啟細節，並去信日本、韓國、泰國、越南、澳洲及新西蘭等國家，待當地疫情有進展時，重新探討「旅遊氣泡」合作。

香港 疫情 檢測

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