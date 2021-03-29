12港人案 傳李宇軒被押小欖精神病治療中心 懲教署「神秘組」看管

香港示意圖。圖／shutterstock

「12港人偷渡案」之一的「香港 故事」成員李宇軒22日刑滿被遣返 回港，隨即被警方落案控告三罪。李宇軒的家屬指，至今仍未能確認其下落，又指懲教署曾稱「無接收此人」。香港網媒「香港01」收到消息稱，李宇軒現時正被單獨還柙於小欖精神病治療中心，由懲教署「神秘組」看管。懲教署稱不會就個別個案作出評論。

據報導，消息指，李宇軒3月24日已被警方交予懲教署看管，現時正單獨還柙於小欖精神病治療中心收柙室。據了解，他現時正由被形容為「神秘組」的懲教署一個特別小組看管，他進入小欖前，懲教曾清空收押室。

據知，李字軒的收柙地點在懲教署中屬保密消息，該院所亦只有少數懲教員知道李正於該處。消息指，看管李宇軒的「神秘組」專門看守由警方轉介、須受保護的犯人，該些犯人皆會被單獨囚禁，任何人探訪前，都須先取得警方批准。

據「12港人關注組」指，與李宇軒一同被遣返回港的其餘七人，已被送往荔枝角及壁屋，惟李宇軒下落一直不明。李宇軒家屬指，曾多番向懲教署查詢其下落，但懲教署總部、荔枝角收押所及赤柱監獄均稱「查無此人」，稱李宇軒現時不在懲教署轄下的院所，着親友向警方查詢，而警方則稱不清楚李宇軒位置。

小欖精神病治療中心於1972年啟用，為懲教署轄下的高度設防院所，可收容257名需要精神觀察、治療、評估或特別心理服務的男女犯人、還押犯及羈留人士。

另外，曾代理「12港人案」、1月間被官方吊銷執照的中國 律師任全牛表示，河南省鄭州市律師協會28日通知，要求他合伙成立的軌道律師事務所「自行解散」，否則事務所的律師就無法繼續執業。香港電台報導，任全牛指出，鄭州市律師協會一名劉姓副會長今早前往事務所傳達這一通知，具體內容是要求事務所以「自動和自願的方式」解散。

任全牛提到，這名劉姓副會長還要求，軌道事務所連同合伙人在內的共4名律師，必須在4月20日前轉到其他律師事務所執業，否則「不能繼續工作」。

他表示，自己是軌道律師事務所的3名合伙人之一。在1月間被吊銷執業證後，曾要求增補另一人接替他的合伙人身分，但鄭州市司法行政部門卻拒絕辦理變更備案手續。

任全牛形容，這種作法是不按照法律規定處理，迫使律師事務所在欠缺1名合伙人下，無法正常經營。

2020年8月，12名參與曾參與「反送中」運動的香港人準備偷渡前來台灣，但中途被深圳海警局截獲。全案在同年12月28日宣判，其中10名成年人被判刑7個月至3年不等，2名未成年者未被判刑。

12人被押期間，任全牛、盧思位、襲祥棟等多名中國律師一度出面擔任代表人為被押者辯護，但遭中國官方打壓，先是6名律師被迫退出辯護。今年1、2月間，任、盧、襲3人更被中國當局吊銷律師執照。