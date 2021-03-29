港星廖啟智胃癌病逝 6歲幼子患血癌早夭 一生最痛

香港資深男星廖啟智28日晚因胃癌去世，享壽66歲。（自HKMDB）

曾在「無間道II」、「拆彈專家」、「上海灘」等名劇中參與演出的香港 資深男星廖啟智，22日傳因罹患胃癌病況危急，需入院治療，也全面停工。他的病況一度好轉，然而經紀公司28日晚宣布他已在晚上8點32於威爾斯親王醫院離世，享年66歲，親友皆在旁陪伴。

據報導，廖啟智2020年被診斷出胃癌，但擔心驚動外界而未透露病情，只有少數親近的親友知道。近來因停拍電影 ，消息才被傳出，不少香港影視圈友人先後為他加油打氣。噩耗傳出，早前感嘆他不菸不酒卻罹患癌症的老友鮑起靜泣不成聲，女星羅敏莊更當眾淚灑活動現場。任達華對於智叔離世感到萬般不捨，坦言二人是好熟的朋友，當年在TVB拍了不少電視劇，到出外拍電影如「殺破狼」等。周潤發 太太得悉智叔死訊後泣不成聲，並透露去年已與周潤發得知智叔患癌。

香港01報導，廖啟智1979年在TVB藝員訓練班時認識陳敏兒，同期同學還有湯鎮業、梁潔華等人，兩人於1987年註冊結婚。陳敏兒是80年代TVB一線花旦，雖然一個演主角、一個多半當配角，卻不影響彼此感情。

陳敏兒婚後就退出幕前，全心全意相夫教子，兩人育有三子，廖啟智一直都是零緋聞。不幸的是，2000年出生的幼子2003年證實患上血癌，2006年因急性肝炎引起的併發症與世長辭。2009年，廖啟智憑「證人」獲香港電影金像獎最佳男配角，廖啟智表示會與幼子分享，將獎座放在遺照旁。

陳敏兒因要照顧患病的兒子曾患上抑鬱症，廖啟智細心陪伴，在幼子離世一年後，正是他們結婚20周年，兩人再次穿上禮服婚紗，進行簡單的婚禮，廖啟智當時更發表愛的宣言──「她是我的最佳女主角」。