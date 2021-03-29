移民增 香港多家名校罕見招收插班生

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 轉校潮持續逾年，主因近年不少人移民 或送子女出國讀書。多間名校近日公布招收新學年插班生，插班位競爭激烈，其中香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學小學部，年初收到逾150份申請，取錄10多人。

明報報導，有小學校長表示過去每年僅零星學生退學，自2019年起已是倍數增長。他分析學界目前有兩條「移動線」，有直資私立學校因學生移民、準備海外升學 轉讀國際學校，罕見地招收插班生，留港學生家長見心儀學校有空缺便嘗試轉校，牽動學生層層「向上移」，例如津貼小學的學生可能轉讀直資私小，直資私小生爭取入讀更有名的學校等。而私立學校靠收取學費營運，直資學校收學費及教育局資助，如有學生退學便首當其衝受影響，故此出現空缺時，有需要吸納插班生填補。

據報導，近日多校於校網張貼招收下學年（2021/22學年）插班生詳情。男拔附小預告接受2021/22學年小二至小六插班申請。翻查去年該校招生網頁，當時提供小二及小三插班申請，並列明2020/21年度沒有小四至小六學位空缺。

報導引述福建中學附屬學校校長徐區懿華稱，2019年起退學學生明顯增多，由以往全年1至2個，增至一年10多個，大都是移民。

報導指出，有直資小學早前取錄學生本學年下學期插班入學。小一競爭40多人爭1位的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學回覆稱，小學部下學期插班生有效申請超過150份，錄取10餘個學生；另表示小學部共約970學生，退學率小於2%，主要往外國升學。

報導說，同樣40多人爭1個小一位的保良局陳守仁小學，1至2月亦已招收小一至小四下學期插班生。校方回覆「只有極小量學額空缺」。