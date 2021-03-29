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香港選制修改 傳人大常委會30日定案

香港新聞組／香港29日電
全國人大常委會29至30日開會，審議「基本法」附件一及附件二的修訂。圖為11日人大會議為完善香港選舉制度草案進行投票及通過。（新華社）
全國人大常委會29至30日開會，審議「基本法」附件一及附件二的修訂。圖為11日人大會議為完善香港選舉制度草案進行投票及通過。（新華社）

全國人大常委會今日起一連兩天在北京召開會議，審議完善香港選舉制度的具體方案，並就修訂基本法附件一和附件二進行討論。全國人大常委譚耀宗昨日啟程前往北京準備出席會議時表示，如果討論已很成熟，有可能30日便會付諸表決；而若商討的事項獲通過，將會就修訂作出說明。譚稱時間緊迫，常委會完成修改兩項附件後，仍要預留時間予特區政府本地立法。

文匯報報導，譚耀宗昨日上京前在香港機場會見傳媒，他表示若全國人大常委會委員長會議認為有項目具急迫性，議程方面可作出調整、安排。

他指出，需要多少時間審議相關議案，須視乎討論的進展：「如果大家都認為討論已很成熟，大家沒有什麼意見，有可能便會付諸表決，因為大家都知道，今次事情具有一定的急迫性。」

Now新聞台報導，有港媒引述消息來源指出，立法會議席分布很大機會採用「四三二」方案，即選舉委員會將產生四十個議席、功能界別佔三十席，而地區直選則佔二十席。消息又稱，部分功能組別選舉方法將有變動。另據明報報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，候選人資格審查委員會的組成，估計人數不多於10，成員數目為單數，出現爭議時以「少數服從多數」決定。

據報導，劉兆佳預料，警方國安處及駐港國安公署會為委員會提供參選人背景資料，例如調查參選人有否與外國聯繫。劉兆佳相信，資審委員會的決定不容上訴，也不受司法覆核挑戰。被問民主派日後能否「入閘」，劉兆佳稱「忠誠反對派」應能繼續參選，「如果你說公民黨也好，民主黨也好，願意走出一步表現自己，想與過去告別，特別是與西方勢力聯繫，這是一個好的開端」。

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