入行逾40年 廖啟智2奪香港金像獎男配角 更是劇帝

廖啟智2009年獲得香港電影金像獎最佳男配角。（新華社資料照片）

香港 知名綠葉男星廖啟智演出的影視作品無數，曾8度入圍香港金像獎最佳男配角，並以電影 「籠民」、「證人」兩度獲獎；近年他亦開展教職事業，在香港浸會大學擔任電影學院全職講師，過世消息也讓網友表示不捨。

廖啟智1979年加入藝人訓練班，畢業後就獲得演出電視劇「上海灘」的角色陳祥貴，獲得矚目。在電視劇「包青天」、「薛仁貴征東」、「六指琴魔」、「書劍恩仇錄」中都能見到廖啟智的身影。

廖啟智也演出多部電影，曾以「無間道II」、「殺破狼」、「線人」、「消失的子彈」、「點五步」、「無雙」、「籠民」、「證人」，8度入圍香港金像獎最佳男配角獎，其中「籠民」、「證人」更拿下獎座。

經紀公司證實廖啟智已於28日晚在威爾斯親王醫院中家人的陪伴下過世。聲明貼出後，不少網友留言感嘆「又一位老藝術家逝去了，他有太多的經典配角了，每個形象塑造都很棒」、「記憶中的老戲骨啊」。

香港01報導，廖啟智入行逾40年，2012年憑「斜路黃花」獲香港舞台劇 獎「最佳男主角(悲劇/正劇)」，演技一直備受肯定。

智叔於80年代在無線（TVB）出道，直至2004年離開，期間在無線演出超過60部劇集，包括「上海灘」、「刑事偵緝檔案」等，2016年曾回巢出演無線重頭劇「律政強人」，可惜最後卻沒有在「娘家」獲得過任何獎項。

離開無線後，智叔將事業重心轉移至電影圈，於2012年憑「斜路黃花」獲香港舞台劇獎「最佳男主角(悲劇/正劇)」；2016年憑「愛存在」成為第一屆馬來西亞金蝶獎最佳男主角，首當影帝。