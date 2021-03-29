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香港浸大學生初步確診 曾到小學教足球 10童須隔離檢疫

香港新聞組／香港29日電
香港28日新增1宗輸入新冠肺炎確診個案，無本土個案。圖為眾多市民前往獅子山登高。（中新社）
香港28日新增1宗輸入新冠肺炎確診個案，無本土個案。圖為眾多市民前往獅子山登高。（中新社）

香港昨日新增1宗新冠病毒的輸入個案，並有約10宗初步確診病例，當中1宗源頭不明個案，患者是浸會大學學生，21日曾到番禺會所華仁小學與10名學生作足球訓練，有關學生及另3名教練均要檢疫。港府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，雖然近日確診數字有下降，但至少要等7天至10天沒有源頭不明個案，才可逐步放寬防疫措施。

文匯報報導，由於沒有本土不明源頭病例，衞生防護中心昨日未舉行簡報會。昨日唯一的確診個案是一名印尼抵港的24歲女子，本身並無病徵。不過，確診數字今日可能回升，消息指昨日約有10宗初步確診，包括一名感染源頭不明的浸大學生。

另外，番禺會所華仁小學昨日發出特別通告表示，初確的浸大學生曾到該校教足球，該校有7名一年級及3名二年級學生上周日（21日）參加有關足球訓練活動。校方指，該些學生全程有戴口罩，但與另3位同一機構的教練共13人被列為密切接觸者，昨日要送往隔離檢疫，學生均由家長陪同入住檢疫中心，而所有學生及教練均沒有病徵。

該校通告又指，事件中的浸大學生同住家人檢測為陰性，而3名教練昨午的檢測報告都呈陰性，「我們希望他們能夠健康地和安全地完成隔離。」

許樹昌昨早在電視節目上表示，近期本地個案維持低水平，個別日子更出現本地「零確診」，但防疫措施在接下來的復活節亦不宜急於放寬，「以往一有長假期，一放寬就會反彈，今次『臨門一腳』，不如大家忍耐多一會。」

足球 檢測 防疫

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