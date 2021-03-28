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「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

香港本土零確診 4個月來頭一遭 1天斷纜

香港特派員李春／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港27日無本土確診個案，是4個多月來首次；不過浸會大學昨晚公布有1名學生確診，本土歸零僅維持1天就斷纜。有專家相信香港正開始「清零」，也有專家指香港疫苗接種率不大理想，香港需要有7成人接種疫苗才能群體免疫。

香港27日新增6宗新型肺炎確診個案，全部是輸入個案，6名患者3男3女，分別由印度、印尼、菲律賓和巴基斯坦抵港。

港府專家顧問袁國勇認為，香港正進入「清零」狀態，提醒市民在復活節長假期繼續做好防疫措施。

另有專家則認為，香港的接種率未如理想，香港大學公共衛生學院教授潘烈文在一個研討會上說，全球逾4億人已接種了新冠疫苗，相比之下香港的接種率不太理想，他指疫苗雖然無法100%防止感染，但可以減低感染後的病毒量，減低傳播的風險。

香港大學公共衞生學院教授高本恩說，香港需要有7成人口接種了疫苗，才可以產生群體免疫的效果，呼籲市民盡快接種疫苗。

香港新聞組／香港28日電

香港01報導，浸會大學昨晚向學生及教職員發電郵，公布1名學生當日確診，曾於18及22日到浸大出席兩節課，到校期間有戴口罩，直至27日被檢驗為陽性。收到消息後物業管理辦公室馬上安排關閉相關課室和場所進行消毒。校方表示將與與衛生防護中心緊密合作，追蹤這名確證學生的密切接觸者。防護中心已要求學校提供相關師生的名字和聯絡方式。

此外， 港大微生物學系講座教授袁國勇昨天聯同衞生防護中心總監林文健、機電署及環保署等人員，到北角健身中心「GO24 FITNESS」視察，前天確診的一名日籍女空中服務員，在潛伏期及傳染期，先後七次到該處做運動。香港電台報導，袁國勇表示，「GO24 FITNESS」的鮮風量不足，但入面同時有兩部空氣清新機，有理由相信，即使出現爆發，也不會像URSUS FITNESS般嚴重。

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