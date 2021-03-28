香港特首林鄭：已打疫苗者 或可享旅行便利

香港新冠疫苗接種計畫已展開一個月，截至26日晚，已有43.5萬香港市民接種新冠疫苗。（中通社）

香港 特首林鄭月娥昨日說，至26日晚香港已有43萬人接種了至少第一劑疫苗 ，占合資格接種人士的6.6%。正積極研究如果有一定數目市民接種疫苗，能否進一步調整社交距離 措施，並與其他地區商討能否互相為已接種疫苗的旅客，提供出行方便。

文匯報報導，香港的新冠疫苗接種計畫開始至今一個月，林鄭昨坦言，如果接種速度未能加快，香港仍要一段長時間才能達至「群體免疫」的目標，並透露港府正研究當有一定數目市民接種疫苗後，可放寬防疫措施，及與其他地區商討互相為已接種疫苗的旅客提供出行上的方便。

•43萬人接種 僅占6.6%

截至前晚，香港有43萬名市民已經接種最少1劑新冠疫苗，占16歲或以上的合資格打針人口的6.6%。接連有市民打針後出現不良反應甚至死亡是市民卻步的原因之一，林鄭月娥強調，香港至今未有接種後出現的嚴重臨床事件獲證實與疫苗有直接關係，呼籲市民毋須擔心。「近日因應小量復必泰疫苗有包裝瑕疵，不影響疫苗安全。」

林鄭透露，港府正積極研究在有一定數目市民打針的情況下，進一步調整社交距離措施，及會與其他地區商討，是否可以互相為已接種疫苗的旅客提供一些出行上的方便，希望可以鼓勵更多市民盡早打針，保護自己及親友。

世界各地為重啟旅遊業摩拳擦掌，但香港旅遊業界表示港人疫苗接種率偏低，難有籌碼與其他國家及地區商討通關，加上港府爭取疫苗互認的工作緩慢，也阻礙旅遊業復甦。業界促請特區港府釐清通關的具體條件，以及請求港府向世衞組織要求各國認可科興疫苗，讓注射該疫苗的市民享有免檢疫出入境安排。

•1600人沒打科興第2劑

另據明報報導，港府昨日收到BioNTech（復必泰）代理商復星提交的初步調查結果，不排除瑕疵是由長途運輸過程中環境因素所引致，並非與冷鏈及物流管理有關，亦抽查過已抵港疫苗，沒發現滲漏。港府稱，爭取在一周內完成調查程序。

報導稱，香港昨日有7700人打第一劑科興新冠病毒疫苗、6300人打第二劑，至昨日累計約1萬2000人已打第二劑科興，以28日前累計逾1萬3600人接種首針計算，約1600人未打第二針。