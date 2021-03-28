下月國安教育日 香港紀律部隊表演中式步操

香港示意圖。圖／shutterstock

中國全民國家安全教育 日將於下月15日舉行，今年首次由港府維護國家安全委員會主辦。包含警務處、消防處、入境事務處、海關及懲教署在內的香港 五大紀律部隊將於當日各自舉行開放日，首次公開表演「中式步操」（又稱「鵝步」），據知有關活動詳情將適時公布。

香港01報導，「全民國家安全教育日」並由國安委委員會祕書處負責統籌不同部門舉辦多項活動，透過公眾宣傳和教育推廣國家安全。

據報導，各大紀律部隊將會在「全民國家安全教育日」各自舉行表演活動，據悉，包括香港警隊在內的紀律部隊人員，屆時將會公開表演「中式步操」。

解放軍駐港部隊上月在黃竹坑香港警察 學院教授警務處、消防處、入境處、海關及懲教署5大紀律部隊中式步操，課程為期兩周。中式正步步操結業典禮已於11日於黃竹坑香港警察學院舉行，向各級長官展現學習成果。警方當時重申警隊現時的步操形式並無改變，將於未來訓練和儀仗活動中繼續使用。

另據南華早報導，一名高層官員表示，強調國家安全的同時表演著英式步操，「似乎不太對」，尤其香港主權由英國移交中國已24年。他說，部分部隊已把中式「鵝行鴨步」融入日常訓練，選在今年全民國家安全教育日首次公開表演，是個「展現紀律部隊團結的好開始」。