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澳門1周逾18萬旅客 香港僅錄得970人

香港新聞組／香港28日電
澳門近日旅客人次有所回升，在剛過去的一星期共錄得18萬9843旅客人次，較春節黃金周期間上升109.5%。（中通社）
澳門近日旅客人次有所回升，在剛過去的一星期共錄得18萬9843旅客人次，較春節黃金周期間上升109.5%。（中通社）

新冠肺炎疫情反覆，香港旅遊業復業無期，反觀一海之隔的澳門接近一年無本地個案，日前更已「清零」。澳門旅遊局27日表示，近日旅客人次回升，過去一周錄得逾18萬旅客人次，日均旅客較農曆新年黃金周急增超過一倍，是自去年爆發疫情以來，錄得最多旅客人次的一個星期。

香港01報導，翻查入境處數字，香港同期的旅客入境人次僅錄得約1萬名旅客入境（包括香港居民入境人次），當中海外及內地旅客僅占約9%，或970名旅客，僅是澳門的0.54%。

澳門旅遊局指，在20日至26日期間，共錄得18萬9843旅客人次，日均旅客亦高達2萬7120，較農曆新年黃金周的1萬2947人次急增109.5%，亦較整個2月的日均人次增加77.8%，是自去年疫情發生以來錄得最多旅客人次的一個星期。

•單日迎逾3.2萬旅客

26日更錄得3萬2647人次旅客數字，按年上升1309%，打破疫情爆發以來最高的單日旅客人次紀錄。

旅遊局指，數據顯示近期旅客量有逐漸上升趨勢，旅遊區人流亦有所增加，內地和澳門疫情持續穩定，現時所有內地人入境澳門人士已毋須隔離，內地已恢復辦理居民赴澳門旅遊簽注，強調當局會把握契機，針對內地市場展開宣傳工作，冀帶動訪澳旅客回升，使旅遊業逐步復甦。

澳門 疫情 香港

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