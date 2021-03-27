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香港潮興「愛國者治樓」

香港特派員 李春
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

多數香港人一生如同打兩份工，一份為口奔走，一份為樓奔忙。至少半個世紀以來，房屋土地問題都是香港首要問題，所以香港數次大規模社會運動，北京都認為是因香港青年買不起樓釀成的。香港社會衝突被鎮住後，中南海要香港考慮房屋問題，所以近期香港潮興「愛國者治樓」。

前些天英國金融時報訪問港府政務司長張建宗，這位土生公務員愛國但不備愛國政治，這次訪問中又大談北京中央指示港府處理房屋和貧困問題。結果引來他上司不滿，連夜有港府聲明指媒體引錯了話，說房屋問題是香港的高度自治問題。第二天林鄭月娥又說，有關香港民生、經濟等事務，一直由香港政府處理，中央從來沒有指示過，而這亦是「一國兩制」的特色。

這回是緊張到辦錯事，回頭看一看就知道，北京中央真的對香港解決房屋問題有公開的要求。今年3月7日主管港澳事務的國務院副總理韓正，在北京人大會上與港區人大代表會面，談了35分鐘，韓正公開表示，他關注香港住屋問題，指要解決難度很大，但總要有開始的時候，否則最後損壞的是全港老百姓的利益。

有了韓正這句話，香港的「愛國者治樓」現象就冒起了。最近有不少「愛國者」在談香港的房屋問題，有各種各樣的建議，有主張大填海的，有希望把新界大片閒置土地用起來的，還有再次打郊野公園主意的。其間社會上的「愛國者們」，也對政府中的「愛國者」有些怨氣，批評港府議而不決，不辦實事等等。當然，商界的特別是地產界的「愛國者」則相當些緊張，怕其地盤被侵蝕了。

在這些背景下，港府的差餉物業估價署26日發表報告，大大地為港府房屋工作表功。報告數據說香港去年私人住宅落成量較前年多了53%。又說儘管受疫情影響及經濟前景暗淡，但低息環境及用家殷切需求，為住宅物業帶來支持，住宅售價和交易量年內大致保持平穩，住宅樓價按年只微跌0.5%。

但這份報告透露一個大問題，香港全年空置單位多達5萬2000多個，較前年增了7400多個，其中85%還是市面渴銷的中小型單位。同時去年整體私人住宅空置率4.3%，較前年增加0.6百分點。這倒值得治樓的「愛國者」好好研究一下，如此有人沒樓住、有樓沒人住，來因何在呢。

香港 北京 國務院

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