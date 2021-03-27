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港中小物業空置率4% 10年新高 今年新屋落成估跌12.7%

香港新聞組／香港27日電
香港差餉物業估價署26日公布的《香港物業報告2021》顯示，今年私人住宅預測落成量有1萬8230伙，按年減少12.7%，圖為新界東一個正在興建的私人住宅項目。（中通社）
香港差餉物業估價署26日公布的《香港物業報告2021》顯示，今年私人住宅預測落成量有1萬8230伙，按年減少12.7%，圖為新界東一個正在興建的私人住宅項目。（中通社）

港府早年大增土地供應，積壓的住宅建築項目於近兩三年逐步落成。差估署昨日公布，去年私宅落成量有2萬0890伙，為16年以來第二多。署方估計今年落成量將大幅回落至1萬8230伙，按年下跌近13%。此外，去年中小型單位空置率急升至4%，為2010年4.3%後10年新高；大型單位空置率降至7.3%，為19年來新低數字。

文匯報報導，差估署昨公布《香港物業報告2021》初步統計數字，去年私人住宅落成量為2萬0890伙，按年多出53%外，更罕有地達到年度目標(2萬0850伙)，並且創過去16年以來第二多落成量的一年。不過今明兩年落成量將回落，署方預計今年私樓的落成量為1萬8230伙，按年跌12.7%。至於明年落成量則料有1萬9980伙。

報導引述團結香港基金土地與房屋研究主管葉文祺指出，今明兩年的預測落成量，對比2013-2020年實際落成量1萬5400伙屬於偏高水平。但去年之所以落成量達標，原因是11月及12月有兩個主要項目提前4個月獲發入伙紙「透支」未來落成量，認為今年預測落成量存在水分。

報導指出，值得留意是，署方估計在未來兩年每年都只有不足於1000伙的大單位（即面積超過1,076平方呎或以上）落成，僅僅占整體預測落成量的5%，是繼2014年後906伙落成後，相隔6年後再次出現低於千伙的水平。葉文祺指情況極不健康，認為情況持續會窒礙市場「換樓」的需要，並導致換樓客流向中小型物業，推高細價樓樓價。

分析落成量的分布，去年2萬多伙落成單位，74%位於新界，19%位於九龍，7%位於港島，其中以屯門、大埔和元朗這三個地區提供最多新單位，合共占整體落成量約55%。而今年落成量中，新界區占比回落至55%，當中西貢（包括將軍澳）和屯門將分別供應25%和15%。而明年新界區供應占比約60%，當中沙田占21%。另外，九龍城（包括啟德）占20%。

據報導，空置率方面，由於疫情關係，去年單位入住量大跌35%至1萬2550伙，導致空置率大幅攀升至4.3%，與2012及2018年的比率相同，同為近8年的高位，相當於5萬2370伙空置單位。

不過，空置問題其實集中在中小型單位，去年空置率急升至4%，為2010年4.3%後10年新高。反觀大型單位空置率為7.3%，按年還下跌0.8%，為19年來新低數字。

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