港交所傳裁員 數十人收到「大信封」

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

自疫情 爆發以來，香港 失業率飆升，惟去年因新股熱潮而錄得破紀錄收入的港交所同樣傳出裁員 消息。香港經濟日報報導，港交所傳裁減小部分員工，港交所多個部門本周裁減一至兩名人手。港交所回應查詢時稱，不評論員工事宜。

港交所續稱，公司作為企業，一向盡力確保有足夠資源支持業務發展，同時審慎控制成本。

另有港媒引述消息人士指，港交所早前不再續約短期合約員工，涉及數十位員工，而今個星期個別員工收到「大信封（解雇通知）」，又指港交所內部傳聞5月或在資訊科技部門再出手。

港交所去年雇員費用及相關支出增加10%至29.67億元，公司至去年底，有長期雇員2204人及臨時雇員188人，分別較前一年底多22人和2人。

港媒消息指出，本周起陸續有港交所的員工收到「大信封」，多個部門各裁員一至兩人，更有傳五月份裁員範圍將會擴大至資訊科技部門。早前所有短期合約員工已經不獲續約，涉及人數達幾十人。

港交所早前公布去年全年業績，整體收入連續第三年創新高，接近192億元，年度純利亦創新高，超過115億元，按年23%。港府持有港交所約6%股權，為最大單一股東。

據悉，近幾年來，港交所已經不時有小規模裁員，或者用一些方法，令到某些員工自動離職。