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曾國衞：香港資格審查委員會候選人 按正負面清單評定

香港新聞組／香港27日電
香港立法會26日舉行完善選舉制度小組委員會會議，政制及內地事務局局長曾國衞（左）回答議員提問。（中新社）
香港立法會26日舉行完善選舉制度小組委員會會議，政制及內地事務局局長曾國衞（左）回答議員提問。（中新社）

立法會昨天就全國人大《決定》完善香港選舉制度的小組委員會，召開首次會議，有議員關注，候選人資格審查委員會的委員或有機會面對外國制裁，當局會否提供保障；亦有議員關注，委員會否受到《防止賄賂條例》約束。香港電台報導，政制及內地事務局局長曾國衞說，具體安排有待下星期人大常委會修改《基本法》附件一和二後再研究，又強調中央完全接納不同政見人士，但必須以「愛國」為前提。

Now新聞台報導，立法會有關人大完善選舉制度決定的小組委員會舉行首次會議，廖長江當選委員會主席，即表明決定內容可以討論，但不容修訂。有議員關注資格審查委員會的審查標準，政府指可以參考宣誓的要求。

曾國衞：「目前我們104條宣誓（條例），已經列舉了一些正面和負面清單，這些基本上是效忠和擁護的標準。」

立法會議員(新界西)鄭松泰：「這個委員會會否受我們的《防止賄賂條例》約束？」

政制及內地事務局局長曾國衛：「會否受《防止賄賂條例》約束？這是一定會，這個條例是任何人觸犯都一定不可以。」

曾國衞指，人大常委會最快下周修改基本法附件，律政司正籌備及後的本地立法工作，但有議員不滿曾國衞準備不足，未能回應議員質詢。

立法會議員(九龍東)謝偉俊：「這個重大方向決定，你們一定比我們早知道，你們知道了多久。（曾國衛：我們都是較早前知道。）較早前不是一個好的答案，我們剩下數個月去做，不夠十個會去做，可否加快力度，不要像防疫、救災這麽慢、振興經濟這麽慢。這些靜態工作可以一早準備，你也不做，又是這麽慢，整個特區被你害死。」

政府指，初步評估人大決定，將牽涉修改本地4條主體法例、28條附屬法例。政府問責班子最快下周同步展開解説工作，而立法會未來兩周已預留四次會議，討論人大常委會的決定。

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