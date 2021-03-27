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復活節後 香港三分二中小學生可返校上課

香港新聞組／香港27日電
香港政府教育局26日宣布，復活節假期後，所有幼稚園及中小學、提供非正規課程的私立學校，可安排不多於全校人數三分之二的學生回校。（中通社資料照片）
香港政府教育局26日宣布，復活節假期後，所有幼稚園及中小學、提供非正規課程的私立學校，可安排不多於全校人數三分之二的學生回校。（中通社資料照片）

由於新冠病毒疾病疫情趨緩，香港教育局計畫下月初復活節假期過後，讓更多幼兒園及中小學生回校上課。

教育局發言人今天說，局方考慮到疫情最新發展、衛生專家的意見及學校的準備情況，決定在復活節假期後，讓所有幼兒園及中小學回校上課的學生數量，由目前不多於每校人數的三分之一增加到三分之二，上課時間仍以半天為限。

與正常時期比較，這種放寬措施仍有限制，首先，它限制回校上課學生的數量為三分之二，各校學生因此需要輪流回校上校。

此外，本地中學一般是全日制，現在規定只能上課半天，目的是不讓他們留校吃飯，以免病毒傳播。

去年11月第四波疫情爆發後，教育局暫停幼兒園和中小學學校上課，也禁止所有課外活動。

其後，教育局按照情況有限度放寬學生回校上課，先是讓某級別學生回校上課，後來放寬回校上課人數可占全校人數的三分之一，學生可輪流回校上課，但只上半天。

此外，教育局也鼓勵學校教職員接種疫苗，以便學校可恢復正常運作。

文匯報報導，香港26日新增確診11例，其中8例為境外移入，3例為本土病例，1例感染源頭不明。另外還新增初步確診（一採陽性）約10例。香港昨日新增確診個案中，僅一宗無源頭，患者為38歲日本籍空中服務員，自去年11月起未有返工，病發前3天接種復必泰疫苗，其後出現不適，但以為是疫苗副作用，故未有第一時間就醫。她潛伏期及傳染期曾七次去過北角和富中心的GO24 Fitness健身中心，恐成另一健身群組翻版。

本月11日後曾到該健身中心的人士會接到「安心出行」通知，衞生署亦會發短訊予「寫紙仔」的健身中心訪客，截至昨早已有500多人收到通知。

有關聯個案方面，Ursus Fitness群組增一宗確診，為顧客家人，早前已入檢疫中心，群組現累計155人，包括94名顧客、8名員工及53名密切接觸者。另有一名居於大窩口邨富秀樓、早前確診者的家人確診。

教育局 健身 疫情

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