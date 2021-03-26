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明清三方御璽香港春拍 乾隆白玉璽估1.8億元

香港新聞組╱香港26日電
香港蘇富比春拍最受矚目的明清三方御璽，包括明代永樂仁孝文皇后青玉龍鈕諡寶（左）、康熙帝御寶檀香木異獸鈕方璽（右）和乾隆帝御寶交龍鈕白玉璽（中）。（中通社）
香港蘇富比春拍最受矚目的明清三方御璽，包括明代永樂仁孝文皇后青玉龍鈕諡寶（左）、康熙帝御寶檀香木異獸鈕方璽（右）和乾隆帝御寶交龍鈕白玉璽（中）。（中通社）

香港蘇富比4月將舉行「中國藝術珍品春季拍賣會」，當中最受矚目的是明清時期的三方御璽，總估價達2.3至3.1億元(港元，下同，約3000萬至3000萬美元)。三方御璽中，包括碩果僅存的明代玉璽，以及拍賣史上最高估價的寶璽—乾隆帝的「交龍鈕白玉璽」，估價最高達1.8億元。

香港01報導，三方明清御璽出自香港私人珍藏，包括明洪熙永樂仁孝文皇后青玉龍鈕諡寶、清康熙帝御寶檀香木異獸鈕「敬天勤民」方璽，以及清乾隆帝御寶交龍鈕白玉「紀恩堂」璽，將於4月22日拍賣。

蘇富比亞洲區主席、中國藝術品國際主管及主席仇國仕表示，三方御璽跨越兩個朝代，見證明清兩朝更迭，歷史意義重大。

報導指出，明洪熙永樂仁孝文皇后青玉龍鈕諡寶為碩果僅存的明代御製玉璽，估價為2500萬至3000萬元，估製於1424年；該璽是為追封永樂帝的皇后徐氏，並放在太廟中供奉。由於公元1644年李自成稱帝，明朝正式覆亡，該璽亦遭擲損及火燒留痕，故只剩下約一半玉璽。中國藝術部資深專家李佳指，孤璽正見證明朝盛衰，價值相當高。

第二方御璽屬康熙帝，估價約8000萬至1億元。該御璽尺寸碩大，估計是康熙在位初期所雕。李佳指，印文刻有「敬天勤民」，是康熙帝放在寢宮乾清宮內，時刻提醒自己為君之道。

最後一方御璽價值最高，屬乾隆帝，製於乾隆31年（1766年），估價1.2億至1.8億元。御璽印文為「紀恩堂」，而四邊刻有乾隆所作的「紀恩堂記」。李佳指，這方白玉璽放於圓明園紀恩堂中，正正是乾隆首勤康熙的地方；該玉璽主要是在紀念其爺爺康熙和他之間的祖孫情，故十分難得。

李佳稱，當時有傳言乾隆父親雍正奪嫡登基，而該玉璽就暗示康熙喜愛乾隆，早屬意雍正繼承皇位。清末期間，由於紀恩堂被毁，故該玉璽亦曾受火傷。

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