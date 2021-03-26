第2例 打BNT疫苗1周 59歲港男登山猝死

隔離鬆綁 深圳市政府25日全面調整入境隔離安排，不再實施入境人員的「14+7」政策，對入境人員實施14天集中隔離醫學觀察措施，隔離期間4次核酸檢測結果為陰性者即可解除隔離觀察，允許自由流動。圖為香港市民眾從香港段的深圳灣口岸入境深圳。(中新社) 備註

香港 出現第二宗接種BioNTech(輝瑞，港譯復必泰)疫苗 後死亡個案，五旬男子接種一周後，昨在西貢登山時，突失去知覺，送院後不治。前日另一名26歲男子接種科興疫苗後現貝爾面癱，情况嚴重需留院。昨日約8200名市民接種第一劑科興，是11日新低。

晴報報導，一名59歲男子昨午獨自在麥理浩徑二段登山，其後在西灣山被登山人士發現昏迷。他曾於上周四接種BioNTech疫苗，但在觀察期間無不適紀錄。據了解，李任職保安經理，無長期病紀錄，有近5年獨自行山習慣，昨由西灣出發往東霸，沿途有「打卡」傳送予妻子。

署方指，會將個案交臨床事件評估專家委員會作因果關係評估。這是香港第11宗接種新冠疫苗後死亡個案，當中9人接種科興，2人接種BioNTech。

另據明報報導，前日約8600人接種第一劑科興疫苗，當中5人送院，一名26歲男子接種科興後現貝爾面癱，情况嚴重需留院，其餘4人治療後出院，包括有接種者現過敏反應和嘴唇麻痹。

8間科興接種中心的整體接種率連續第二日跌至不足八成，僅79%，昨日約8200人接種科興，是11日新低；同日4500人預約科興，是近4日低位。

第二批約100萬劑科興疫苗昨午由北京 運抵香港，累計約200萬劑科興已供港。香港至昨有26萬9600人打了科興；BioNTech前日起暫停接種，維持約15萬1300人已打該疫苗。

另有港媒報導，保安局長李家超周一接種第二劑科興，昨上午約11時到伊利沙伯醫院日間醫療中心3樓求醫，前頸疑似現紅疹。

保安局昨晚稱，李家超在接種第二劑疫苗後，完全沒不良反應或不適，每日如常工作，並沒休假。李較早前經私家醫生做頸部扁平疣皮膚手術，皮膚現紅疹是術後過渡期反應，這與昨日到伊院一般例行覆診無關。保安局稱李目前健康狀况良好。