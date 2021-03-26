我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

第2例 打BNT疫苗1周 59歲港男登山猝死

香港新聞組╱香港26日電
隔離鬆綁 深圳市政府25日全面調整入境隔離安排，不再實施入境人員的「14+7」政策，對入境人員實施14天集中隔離醫學觀察措施，隔離期間4次核酸檢測結果為陰性者即可解除隔離觀察，允許自由流動。圖為香港市民眾從香港段的深圳灣口岸入境深圳。(中新社) 備註
隔離鬆綁 深圳市政府25日全面調整入境隔離安排，不再實施入境人員的「14+7」政策，對入境人員實施14天集中隔離醫學觀察措施，隔離期間4次核酸檢測結果為陰性者即可解除隔離觀察，允許自由流動。圖為香港市民眾從香港段的深圳灣口岸入境深圳。(中新社) 備註

香港出現第二宗接種BioNTech(輝瑞，港譯復必泰)疫苗後死亡個案，五旬男子接種一周後，昨在西貢登山時，突失去知覺，送院後不治。前日另一名26歲男子接種科興疫苗後現貝爾面癱，情况嚴重需留院。昨日約8200名市民接種第一劑科興，是11日新低。

晴報報導，一名59歲男子昨午獨自在麥理浩徑二段登山，其後在西灣山被登山人士發現昏迷。他曾於上周四接種BioNTech疫苗，但在觀察期間無不適紀錄。據了解，李任職保安經理，無長期病紀錄，有近5年獨自行山習慣，昨由西灣出發往東霸，沿途有「打卡」傳送予妻子。

署方指，會將個案交臨床事件評估專家委員會作因果關係評估。這是香港第11宗接種新冠疫苗後死亡個案，當中9人接種科興，2人接種BioNTech。

另據明報報導，前日約8600人接種第一劑科興疫苗，當中5人送院，一名26歲男子接種科興後現貝爾面癱，情况嚴重需留院，其餘4人治療後出院，包括有接種者現過敏反應和嘴唇麻痹。

8間科興接種中心的整體接種率連續第二日跌至不足八成，僅79%，昨日約8200人接種科興，是11日新低；同日4500人預約科興，是近4日低位。

第二批約100萬劑科興疫苗昨午由北京運抵香港，累計約200萬劑科興已供港。香港至昨有26萬9600人打了科興；BioNTech前日起暫停接種，維持約15萬1300人已打該疫苗。

另有港媒報導，保安局長李家超周一接種第二劑科興，昨上午約11時到伊利沙伯醫院日間醫療中心3樓求醫，前頸疑似現紅疹。

保安局昨晚稱，李家超在接種第二劑疫苗後，完全沒不良反應或不適，每日如常工作，並沒休假。李較早前經私家醫生做頸部扁平疣皮膚手術，皮膚現紅疹是術後過渡期反應，這與昨日到伊院一般例行覆診無關。保安局稱李目前健康狀况良好。

疫苗 香港 北京

上一則

港議會改規則 議員行為不檢可被停職

下一則

中國再懲9英人、4實體 禁止入境、凍結在華財產

延伸閱讀

台灣逾5千人打AZ疫苗 3成有發燒

台灣逾5千人打AZ疫苗 3成有發燒
以色列逾5成人口完成疫苗接種 巴勒斯坦進度緩慢

以色列逾5成人口完成疫苗接種 巴勒斯坦進度緩慢
UVA、理工大研發新疫苗 易保存好運輸 成本僅$1

UVA、理工大研發新疫苗 易保存好運輸 成本僅$1
協助低收入亞裔老人接種疫苗 全美非營利機構大動員

協助低收入亞裔老人接種疫苗 全美非營利機構大動員

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
圖為位於上海的耐克中國總部。(中新社)

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

2021-03-24 22:00
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線