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要外國拒英BNO護照 港府挨批「外交冒犯」

香港新聞組╱香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

英國政府1月推出「BNO 5+1」計畫，容許BNO持有人申請簽證赴英居留，路透報導，香港政府告訴部分外國領事館，停止接受英國海外國民(BNO)護照。部分外交官認為，港府此舉是外交冒犯；多個國家表明不會跟從。

香港01報導，美國駐港領事館表示，北京及政府不再承認BNO的決定，無礙美方承認BNO的政策方針，BNO仍可用作簽發證件和入境美國。

路透報導，許多香港年輕人使用BNO護照申請歐洲、北美及亞洲部分地區打工度假簽證。港府已致函通知約12個外國領事館，從今年1月31日起，港府就不再承認BNO護照為有效旅行證件。這封信函要求應使用香港護照，而非BNO護照。

一名西方資深外交官稱，「多數國家將不理睬這項動作」、「那是港府粗魯無禮，他們無權告訴任何國家可以承認哪個護照」。另一名外交使節形容港府此舉「近乎挑釁」，並稱這並非港府慣常之舉，港府通常謹記香港作為國際金融中心的地位。

香港勞工處表示，港府由1月31日起不再承認BNO為有效旅行證件和身份證明，因此，工作假期計畫下的香港參加者，只限於香港特區護照持有人，港府已透過駐港總領事館正式知會14個與香港簽訂工作假期計畫協議的國家。

全國政協副主席、前特首梁振英表示，相信這是中國反制英國違反協定的第一步。他在社交平台發文說：「英國人如果真的要照顧BNO護照持有人，乾脆給這些人英國本土護照吧！」

英國於今年1月推出簽證新制，為希望離開香港的港人提供取得完整英國國籍的管道，導致中英為BNO護照爆發爭執。

在中國去年通過影響廣泛的港區國安法後，英國推出上述簽證新制，許多批評者抨擊，港區國安法壓制香港異議。

將近300萬香港居民持有或符合BNO護照申領資格，BNO護照是英國在1997年將香港主權交還給中國前創設。

香港 英國 簽證

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