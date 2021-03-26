涉香港暴動非法集結 「不在場」照入罪 適用海外鼓吹者

上訴庭25日裁定，參與暴動及非法集結的不在現場被告，亦能以「共同犯罪」被定罪。圖為2019年修例風波期間發生的多起未經批准集結事件。(中通社)

前年7月28日上環暴動案中，一對夫婦及17歲少女經審訊後獲判無罪，律政司日前提上訴，希望釐清「共同犯罪」原則是否適用非法集結及暴動罪。上訴庭昨日裁定適用，暴動參與者即使不在現場，亦能以「共同犯罪」原則定罪，包括海外指揮人士、哨兵、提供物資的人等。不過，本次結果不影響三人的無罪裁決。

有曾處理社運案件的大律師表示，暫未能估計判辭對日後案件影響，但相關控罪的檢控門檻降低，最終要視乎控方如何詮釋被告的案情及角色。

大公報報導，2019年7月28日，上環發生暴亂，經營健身 中心的夫婦湯偉雄、杜依蘭及一名李姓女學生，被控當日參與暴動及非法集結，均獲判無罪。判詞指出，普通法之下的共同犯罪意圖涵蓋並不身處事發現場的犯案者，故共同犯罪意圖不適用於非法集結和暴動兩罪，律政司於是提出上訴。

上訴庭認為，「公安 條例」目的是維持公共秩序，假如主犯被判非法集結或暴動罪成，從犯有份協助或鼓勵主犯的話都應該被判罪成，不管是否都在現場，因為他們共同破壞了公共秩序，無論主犯或從犯都要負上刑責。

上訴庭表示，正如律政司所說，非法集結及暴動具有高流動性，參與者分工仔細，包括但不限於海外指揮、資助或提供物資的人士、以電話或社交媒體鼓吹參與非法集結或暴動的人、提供後勤支援的人，例如收集裝備、磚頭、汽油彈、其他武器等、負責監察環境的哨兵，以及駕車協助參與者逃走的人。

上訴庭認為，無論這些參與者擔任什麼角色，他們都共同犯罪，所以要承擔罪責。若果「共同犯罪」原則不適用於非法集結及暴動罪，會造成重大漏洞，嚴重破壞公共秩序，這不是立法者的立法原意。

明報報導，有不願具名的大律師說，暫未能估計上訴庭本次裁決對暴動及非法集結案的影響，但相信可鞏固律政司在相關案件的勝算，警方亦有機會藉詞拘捕更多不在場者。

他稱，以往控方須證明被告是否在場參與某場暴動或非法集結，但現時毋須證明這點，只需就被告在案中的角色舉證，檢控門檻降低，有不少情况會有灰色地帶，他對此表示擔心，但最終要看控方如何詮釋該被告的案情及角色。