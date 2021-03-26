我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

涉香港暴動非法集結 「不在場」照入罪 適用海外鼓吹者

香港新聞組╱香港26日電
上訴庭25日裁定，參與暴動及非法集結的不在現場被告，亦能以「共同犯罪」被定罪。圖為2019年修例風波期間發生的多起未經批准集結事件。(中通社)
上訴庭25日裁定，參與暴動及非法集結的不在現場被告，亦能以「共同犯罪」被定罪。圖為2019年修例風波期間發生的多起未經批准集結事件。(中通社)

前年7月28日上環暴動案中，一對夫婦及17歲少女經審訊後獲判無罪，律政司日前提上訴，希望釐清「共同犯罪」原則是否適用非法集結及暴動罪。上訴庭昨日裁定適用，暴動參與者即使不在現場，亦能以「共同犯罪」原則定罪，包括海外指揮人士、哨兵、提供物資的人等。不過，本次結果不影響三人的無罪裁決。

有曾處理社運案件的大律師表示，暫未能估計判辭對日後案件影響，但相關控罪的檢控門檻降低，最終要視乎控方如何詮釋被告的案情及角色。

大公報報導，2019年7月28日，上環發生暴亂，經營健身中心的夫婦湯偉雄、杜依蘭及一名李姓女學生，被控當日參與暴動及非法集結，均獲判無罪。判詞指出，普通法之下的共同犯罪意圖涵蓋並不身處事發現場的犯案者，故共同犯罪意圖不適用於非法集結和暴動兩罪，律政司於是提出上訴。

上訴庭認為，「公安條例」目的是維持公共秩序，假如主犯被判非法集結或暴動罪成，從犯有份協助或鼓勵主犯的話都應該被判罪成，不管是否都在現場，因為他們共同破壞了公共秩序，無論主犯或從犯都要負上刑責。

上訴庭表示，正如律政司所說，非法集結及暴動具有高流動性，參與者分工仔細，包括但不限於海外指揮、資助或提供物資的人士、以電話或社交媒體鼓吹參與非法集結或暴動的人、提供後勤支援的人，例如收集裝備、磚頭、汽油彈、其他武器等、負責監察環境的哨兵，以及駕車協助參與者逃走的人。

上訴庭認為，無論這些參與者擔任什麼角色，他們都共同犯罪，所以要承擔罪責。若果「共同犯罪」原則不適用於非法集結及暴動罪，會造成重大漏洞，嚴重破壞公共秩序，這不是立法者的立法原意。

明報報導，有不願具名的大律師說，暫未能估計上訴庭本次裁決對暴動及非法集結案的影響，但相信可鞏固律政司在相關案件的勝算，警方亦有機會藉詞拘捕更多不在場者。

他稱，以往控方須證明被告是否在場參與某場暴動或非法集結，但現時毋須證明這點，只需就被告在案中的角色舉證，檢控門檻降低，有不少情况會有灰色地帶，他對此表示擔心，但最終要看控方如何詮釋該被告的案情及角色。

發生在2019年7月28日的上環衝突事件，湯偉雄、杜依蘭夫婦被裁定暴動罪不成立。...
發生在2019年7月28日的上環衝突事件，湯偉雄、杜依蘭夫婦被裁定暴動罪不成立。（Getty Images）

公安 健身

上一則

戰狼群起 中15駐歐使館就新疆議題提嚴正交涉

下一則

美、歐盟重啟中國對話 定位與中關係是「制度對抗」

延伸閱讀

國會山莊暴動用噴霧劑襲警 2人被捕

國會山莊暴動用噴霧劑襲警 2人被捕
網球／大坂直美曬火辣比基尼照 球迷暴動了

網球／大坂直美曬火辣比基尼照 球迷暴動了
葛理漢談川普：讓共和黨更強大 也可能毀了它

葛理漢談川普：讓共和黨更強大 也可能毀了它
參加國會山莊暴動 男子遭肯亞驅逐回美機場被捕

參加國會山莊暴動 男子遭肯亞驅逐回美機場被捕

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
圖為位於上海的耐克中國總部。(中新社)

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

2021-03-24 22:00
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線