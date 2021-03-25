涉串謀黎智英 李宇軒被控3罪

李宇軒被警方依違反港區國安法等罪名起訴。(取材自立場新聞)

香港 「反送中 」運動支持者李宇軒23日從中國大陸深圳移送香港後，昨被警方依違反港區國安法 等罪名起訴。

據中央社綜合港媒報導，李宇軒涉串謀黎智英、Mark Herman Simon、陳梓華等人，請求外國對香港或中國大陸實施制裁或其他敵對行為，被起訴3項罪名，包括港區國安法的勾結外國或境外勢力罪、非法藏有彈藥罪以及協助犯罪。

李宇軒原定昨到西九龍裁判法院出庭，但由於在隔離檢疫，案件押後處理。

李宇軒是民間組織「香港故事」成員，這個組織被視為主張「港獨」，但一向低調，不少「反送中」支持者也所知不多。

據報導，李宇軒與另一個「反送中」組織「我要攬炒」的關係更加密切，這個組織姿態甚高，曾發起眾籌，獲得港幣1300多萬元。

去年8月，李宇軒與另外11名「反送中」支持者試圖搭船逃往台灣，但中途被廣東海警人員截獲，同年底在深圳被判刑，其中李宇軒等8人判入獄7個月，近日服刑期滿，被移交香港警方。

這8人中，只有李宇軒涉嫌違反港區國安法，其餘7 人出逃前涉及暴動罪、製造爆炸品罪等，曾因此被警方拘捕和起訴，保釋期間外逃。8人目前仍被警方扣押調查。

德國之聲報導，根據香港國安法，如果被指控的罪名成立，李宇軒面臨的最高刑期可能是終身監禁。

自去年6月實施香港國安法以來，已有超過100人根據該法被捕。國際社會普遍批評北京打壓香港民主運動和言論自由。