紅會：逾6成人現抗疫疲勞 港婦日洗手、洗廁所9小時

香港紅十字會調查，逾六成港人出現抗疫疲勞。圖為銅鑼灣街頭消毒。(中新社資料照片)

新冠肺炎疫情 持續未解，香港 紅十字會發表市民抗疫疲勞調查結果，728名受訪者當中，超過六成出現「艱苦經驗」、「自覺嚴重性」、「風險認知」，及「關注/察覺程度」等抗疫疲勞症狀。香港01報導，紅十字會臨牀心理學家暨心理支援服務主管張依勵稱，曾接獲一名中年婦女求助，該婦日花8至9個小時洗手及清洗廁所，最後需轉介精神科治療。

張依勵指出，去年7月接獲一名家庭主婦求助，她在SARS後已每日清潔消毒2小時，新冠疫情後更加至8至9小時，更定下防疫 規則要求家人遵守，因而造成家庭問題。

張續指，也有求助市民強迫自己臨睡前要追看所有疫情新聞，每逢有新資訊都要廣傳，因太過緊張導致心跳加快及手震，「過度追看資訊，所有live都要追，反而有反效果，可能會影響生活狀態」，建議市民應尋求協助，亦避免接收錯誤資訊。

香港紅十字會委託中文大學亞太研究所，在今年1月22日至2月9日以電話問卷訪問728人，結果發現港人在17個抗疫疲勞範疇中，其中4個有超過六成人均表示出現相關狀態。張依勵博士表示，提高市民對疫症認識、加強資訊交流及發布，有助減緩抗疫疲勞。