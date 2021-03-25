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港府：BNT問題批次疫苗 已注射15萬劑

記者林汪靜／香港25日電

由於疫苗瓶蓋包裝出現瑕疵，香港政府即日起暫停BioNTech（輝瑞，港譯復必泰）疫苗接種，直到完成相關調查。香港衛生署署長陳漢儀24日表示，目前已有約15萬名香港民眾接種了涉事批次疫苗，但她強調，當醫護人員發現包裝有問題的疫苗就會棄用，民眾可以放心。

香港星島日報報導，香港衞生署接獲報告，八次BNT疫苗包裝出現裂痕，22次報告注射食鹽水進瓶身稀釋時，懷疑壓力大導致噴出來，另外有14次報告是瓶蓋鬆脫、移位、瓶身有汙漬、痕跡。陳漢儀說，已棄置包裝瑕疵的疫苗，沒向香港民眾接種，民眾無需擔心。

央視新聞報導，陳漢儀指出，出現問題的是批次為「210102」復必泰疫苗，香港政府收到報告後，立即通知了代理公司和藥廠跟進。香港政府先後引進了兩批復必泰疫苗，2月28日引進批次為「210102」的復必泰疫苗，有58.5萬劑，3月7日引進了批次為「210104」的復必泰疫苗。

她強調，當發現疫苗包裝有瑕疵時，相關疫苗已經棄用，香港民眾可以放心。

陳漢儀透露，與上海復星醫藥展開緊急會議，對方將對德國廠房至香港間的物流鏈開展調查。由於香港民眾最快將在27日接種第二劑BNT疫苗，港府會要求藥廠盡快繳交報告，了解香港現存的疫苗批次是否可用，否則將提供另一批次的疫苗。

據香港01報導，港府24日10時證實消息，有接種中心一度接獲暫停消息，但之後又收到可以繼續打針資訊，現場引起混亂。同樣接種該疫苗的澳門，則早於香港正式宣布前，已提早煞停，資訊交代清楚，外界批評港府表現「比下去」。

有消息人士解釋，香港的BNT疫苗有兩個批次，而澳門就只有一個批次，處理方法簡單得多，重申今次並非「嘆慢板」。

疫苗 香港 澳門

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