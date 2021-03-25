包裝有裂痕、瓶蓋鬆脫… 港澳停打BNT疫苗

港府暫停BNT疫苗接種，圖為BNT疫苗接種中心。 （中新社）

香港 和澳門 昨宣布全面暫停為民眾接種BioNTech（輝瑞，港譯復必泰）相關批號疫苗 ，原因是疫苗的藥瓶封蓋包裝出現瑕疵。

已接種疫苗屬第一批次到港

BNT疫苗是中國大陸復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）疫苗。香港政府說，至今已接種約15萬劑次，全屬第一批次到港的疫苗。前線人員使用疫苗時有報告過包裝上有裂痕、瓶蓋鬆脫等情況，因此向復星報告，要求復星向生產商反映。

香港衞生署署長陳漢儀說，生產商昨早通知港府，BNT新冠疫苗藥瓶封蓋出現瑕疵，要全面調查，要求暫停使用有關批次，以及封存仍在倉庫的第二次批次疫苗。在調查未完成前，BNT疫苗在香港暫停接種。

陳漢儀說，包裝有問題的疫苗主要是瓶蓋有鬆脫或歪；注入鹽水要稀釋時瓶子內壓力大，導致有水外漏，當局在發現時已棄掉針劑，沒有為市民接種。

上海復星：出於謹慎封存調查

上海復星醫藥發出公告，稱於24日通知香港和澳門，發現少量供應香港和澳門的疫苗批號為210102產品瓶蓋包裝有瑕疵。強調未有證據表明相關批次產品安全可能存在風險，出於謹慎性考慮的決定暫停接種，亦將封存供應香港批號為210104的疫苗產品。

復星醫藥說，為確保疫苗的接種安全，BioNTech與集團會調查原因。對相關批次疫苗在香港和澳門後續接種安排可能存在影響，具體會以調查結果為準。