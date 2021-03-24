一國兩制視而不見？港政界人士：林鄭暗批梁振英

全國政協副主席、前特首梁振英。 (中新社)

特首林鄭月娥 在香港 經濟峰會發言時表示，20多年來，不單是特首或特區政府，很多人處於重要位置，都可從他們自身角度完善「一國兩制」，「但他們都視而不見，或見而不理。」據香港經濟日報報導，有政界人士指出，前特首梁振英早前未排除參選特首，迫使林鄭出招，批評梁振英未做好本份。

香港經濟日報報導，本月中，林鄭曾經提及，參選特首有五個條件，要愛國、有管治能力、能處理中央和特區的關係，得到市民愛戴的同時，亦不能太受到外面的聲音或不同意見影響。林鄭接受外媒訪問時，雖拒答會否爭取連任，卻話鋒一轉，強調女性常被安排做最困難的工作。

有政界中人指，如果根據林鄭列舉的特首條件，每任特首上場後，都未必可以完成符合。

林鄭月娥在經濟峰會主動提出經過近四年行政長官的政治歷練，已經可以大膽說，香港「病之處」，在於沒有全面貫徹落實「一國兩制」的制度體系，未能夠在香港堅持「一國兩制」，更加沒有盡努力去完善「一國兩制」在香港的落實。

林鄭認為，這些未完善包括︰1、未能堅持「一國」的原則；2、未能做到維護國家主權、安全和發展利益；3、未能將中央按「憲法」和「基本法」行使的權力和特區獲授權的高度自治權有機結合；4、未能完善與《基本法》實施相關的制度和機制。

林鄭表示，這些不完善，中央看得很清楚；但中央很理解、包容，希望香港自己看得到，從而改善。可惜過去20多年，很多處於一些重要位置的人，都視而不見。她明言，經過2019年修例風波，自己覺得已不可再視而不見，而中央已忍無可忍，並在同年10月的中共 十九屆四中全會已提出，堅持和完善「一國兩制」制度體系。