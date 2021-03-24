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香港民主思路「一國兩制」指數民調 2017年以來新低

香港新聞組╱香港24日電
全國人大常委會通過港版國安法後，令外界擔心香港「一國兩制」、「高度自治」和司法獨立受到衝擊。圖為一名女子經過一張宣傳港版國安法的橫幅。(美聯社)
全國人大常委會通過港版國安法後，令外界擔心香港「一國兩制」、「高度自治」和司法獨立受到衝擊。圖為一名女子經過一張宣傳港版國安法的橫幅。(美聯社)

香港行政會議成員湯家驊擔任召集人的智庫民主思路，星期一公布每年一次的一國兩制指數民意調查，結果顯示新一輪的指數是5.48分，是指數自2017年以來的新低。

美國之音報導，指數也顯示，國際社會對一國兩制的評價持續下降，預期國際形勢持續緊張，包括美國制製裁中港官員，以及北京修改香港選舉制度，都會令國際對香港的民主指數，以及一國兩制持續給予負面評級。

由香港前立法會議員、現任行政會議成員湯家驊擔任召集人的智庫民主思路，從2017年香港主權移交20年之際，發表第一份一國兩制指數報告，一方面透過民意調查，反映香港市民對一國兩制9個範疇的評分，以及國際社會對一國兩制的評價，有關報告每半年發表一次。

報導說，獨立司法權以及言論自由的評分有較大跌幅，分別下跌0.16分及0.12分。負責一國兩制指數研究的民主思路聯席召集人潘學智表示，立法會選舉延期一年以及「港區國安法」實施後的大規模拘捕民主派人士，在不少人眼中是對反對聲音的壓迫。

針對去年6月北京訂立「港區國安法」對一國兩制的影響，民調結果顯示62.3%的受訪者認為有負面影響，比上次2020年6月的調查上升接近1個百分點，認為有正面影響的受訪者有17.3%，比上次的調查上升5個百分點。

潘學智表示，調查亦反映香港出現代溝及政治鴻溝，尤其18-29歲的年青人以及非建制派支持者，對實施「港區國安法」認為對一國兩制有負面影響的受訪者超過77%，因此一些措施可能是北京認為會帶來香港社會的穩定，但是年青人的看法有所不同。

香港 指數 北京

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