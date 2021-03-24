林鄭︰香港病源 在於沒有落實「一國兩制」

香港特區行政長官林鄭月娥23日出席行政會議前會見傳媒時說，在22日接種第二劑新冠疫苗後，身體並無出現問題，工作也沒有停下來。(中通社)

特首林鄭月娥 23日出席香港 經濟峰會2021致辭時表示，香港近年歷經病患，需要從疫情恢復元氣及重新出發，她認為，香港「病源」在於沒有落實「一國兩制」，中央完善本港選舉制度決定，為「病後」的香港重建基礎。

一國兩制視而不見？林鄭意有所指

香港經濟日報報導，林鄭月娥引用國家主席習近平言論，「善治病者、必醫其受病之處；善救弊者、必塞其起弊之源」，指本港「弊之處、病之源」，為無全面堅持盡力落實「一國兩制」。她認為，一國兩制雖然整體成功，但仍存在不少漏洞，中央看得出香港未能全面落實一國兩制，過去亦保持包容及理解的態度，但經歷前年的反修例風波後，中央已「忍無可忍」。她指出，回歸以來，許多有能力、身處重要位置的人，一直對完善一國兩制「視而不見」或「見而不理」，積累愈來愈大的問題，令本港出現鼓吹港獨自決，未能維護國家主權安全和發展利益。

人大常委會將下周一及二在北京 開會，審議有關完善香港選舉制度草案。林鄭月娥指，歡迎有關時間表，港府正分秒必爭落實本地修例工作，目前已開始梳理超過20條主體法律及附屬法律，並會盡快把草案提交立法會。她又指，當局會為立法會創造最多的時間，予立法會審議有關議案，重申若立法會需要密集式開會，正在審議的其他政府法案可以暫緩審議，政府亦不會因為現時立法會內大部分為建制派議員，就認為不用審議或很快便通過修例。

林鄭：完善選舉制度可為港重建基礎

香港01報導，林鄭指人大修改選舉制度的決定的核心，是重整選舉委員會，讓選委會更具代表性、更符合香港現況，認為可為「病後」的香港重建立下基礎，重新注入能量。

林鄭說，「十四五」規畫有500多字提及香港發展，香港未來生機勃勃，但認為即使有良好基礎和政策措施，惟民心不回歸的話，仍有人抗拒中央、破壞中港關係，恐怕再多生機亦難以發揮和落實。