院友、訪客都打完疫苗 港府考慮放寬院舍探訪

林鄭月娥22日上午聯同多名司局長在港府總部接種第二劑科興新冠疫苗。（中新社）

香港 昨日新增18宗新冠肺炎確診個案，7宗屬本土個案，另有逾10宗初步陽性個案。上月接種第一劑科興新冠病毒疫苗 的市民，本周起可接種第二劑，據了解，港府正考慮放寬院舍探訪，疫苗接種計畫專責工作小組成員表示，若院友及探訪者都已注射疫苗，或可在院舍指定範圍探訪。

文匯報報導，香港昨日新增2宗源頭不明，包括早前公布初確的71歲兼職的士司機，他駕駛紅的車牌為LE7673，曾於3月3日、10日、17日返早班，時間約為早上6時至下午3時。衞生防護中心建議，3月8日至17日期間曾乘搭該車輛，或收到「安心出行」程式通知的乘客前往檢測 。此外，位於九龍塘窩打老道的迦南幼稚園爆發上呼吸道感染，共有6宗病例。因病徵與新冠肺炎類似，校內300多名學生及30多名教職員須強制檢測。

另據明報報導，疫苗接種計畫專責工作小組成員、安老事務委員會主席林正財表示，港府正考慮放寬院舍探訪，除了會考慮院友接種率到一定水平時可開放探訪，也正在考慮若個別院友及其探訪者都打了疫苗，可在院舍特定範圍內探訪，其間要戴口罩及避免接觸其他院友。他說希望4月可推行有關措施。

報導稱，此外，據了解醫管局正研究放寬探訪安排，例如探討若家屬已打疫苗，可否豁免探訪前檢測安排。不過，消息人士指出，醫院期望減少人流以實施感染控制，另擔心部分本身不適合接種的人因放寬探訪而打針，加上醫院與院舍的環境不同，當局仍要衡量各方面因素，以評估放寬的可行性及適用範圍。

報導指出，公務員事務局局長聶德權昨表示，接種首劑科興疫苗後，隔28日才打第二針，之後再等14日才有足夠保護力，「若有任何打完疫苗的便利措施出台，你也要需要等六星期才符合資格。」

•港大解開新冠入侵新途徑

文匯報報導，科學界一直對受體水平相對低的肺細胞會嚴重感染新冠病毒感到奇怪，香港大學微生物學系一項研究就發現，原來病毒入侵細胞還有兩種不同的途徑。雖然現時未有直接針對新冠病毒的藥物，但卻有方法可以有效阻截這兩種入侵途徑，意味港大研究為開發新的治療病毒藥物提供了機理和途徑，有關研究已於頂尖科學期刊《細胞》上發表。

由港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇、博士楊文龍及教授胡釗逸領導的研究就發現，原來病毒進入細胞有兩種不同的途徑，一是透過血液循環將可溶性的ACE2受體飄到肺部任何位置。港大方面解釋，只要某些細胞具有「Sheddase酶」釋放其細胞受體「ACE2」進入血液循環中，這些「可溶性的ACE2」受體就可飄到肺部任何位置。因此，即使肺細胞沒有足夠的「ACE2」受體，飄進來的「可溶性ACE2」受體也可與病毒表面的棘突蛋白結合，產生「可溶性ACE2-Spike複合物」以鏈接病毒，並因此被細胞表面的「AT1」受體捕獲，再進入細胞並開始複製病毒。

另外，病毒表面的棘突蛋白也可以結合血液中的血管加壓素（vasopressin）的可溶性激素，產生「Spike-可溶性ACE2-vasopressin複合物」以鏈接病毒，這個複合物被細胞表面的「AVPR1B」捕獲，並進入細胞複製病毒。

在知道有關感染機制後，雖然目前未有能直接針對新冠病毒的藥物，但現時已有化合物可抑制「可溶性ACE2」的酶釋放，從而減少並阻止病毒複製。

同時，港大的研究發現一些化合物可抑制AT1、AVPR1B的受體功能和細胞內運輸，可作為新的抗病毒標靶，為開發新的治療病毒藥物提供機理途徑，有利於將來制定治療策略。