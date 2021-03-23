人大常委會29日開議 修改香港選舉制度

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 選制修改在即。新華社報導，中國 全國人大常委會第27次會議將於3月29至30日在北京 舉行，議程即包括修改香港基本法有關行政長官和立法會選舉制度的附件一、二。

中國全國人大3月初通過「完善」香港選舉制度的決定，以落實「愛國者治港」方針，並授權人大常委會修改香港基本法附件一、二，再交由港府據此具體修改相關法律。

人大的決定包括，將選舉委員會成員由1200人增至1500人、立法會議席由70席增至90席，並增設候選人資格審查委員會等。

外界普遍預料，新選制將削弱香港泛民主派陣營的政治影響力，使香港反對派在政壇喪失影響力，被視為破壞香港民主發展之舉。

明報報導，修改香港選舉制度如箭在弦，人大早前頒布《決定》框架，細節還待人大常委會及本地立法敲定。民主派早前普遍預計參政空間將大幅收窄，律政司長鄭若驊接受文匯報訪問時稱，民主派不會失去參政空間，「除非他說的『民主』是反中亂港」。

另據香港01報導，基本法委員會副主任譚惠珠表示，候選人資格審查委員會成員須完全避免利益衝突，不應參選任何選舉，若由選委任成員，應表明不行使選舉提名權；她並提到國安部門人員未必需要擔任成員。譚惠珠又認為，立法會的選委會界別可開放予非選委參選，免受既得利益者或政黨影響。