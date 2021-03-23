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偷渡8人返港羈押難獲保釋 李宇軒由國安處接管

香港特派員李春／香港23日電
香港警方22日分批接收由內地執法機關送回的八名男疑犯；圖為天水圍警署。（中新社）
香港警方22日分批接收由內地執法機關送回的八名男疑犯；圖為天水圍警署。（中新社）

有意逃往台灣在海上被中國大陸水警拘捕和判刑的「12港人案」，其中8人在中國大陸刑滿出獄，被遣送回香港，其中有人立即由港警國安處接管，有人送警署羈押，將加控不同罪名。

去年8月，有12名香港人涉嫌乘坐快艇打算經海路逃往台灣，但在中國大陸水域被廣東海警截獲拘押。去年12月底，12人中的2名未成年者廖子文及黃臨福不獲起訴，於去年底被移交給香港警察，兩人經提堂後還押候訊。另外10人被深圳法院判刑，其中鄧棨然及喬映瑜因組織他人偷越邊境罪，分別判囚3年及2年，繼續在深圳服刑。

「香港故事」成員李宇軒等8人判監7個月，扣減羈押日數後服刑期滿，昨天被遣送回香港，8人分4批在深圳灣口岸移交。早上首先抵港的是李宇軒，他由港警國安處接管，先去天水圍警署辦手續，然後被押解到元朗警署。另外7人下午3時半後移交，分3批押送到天水圍警署。

有消息說，8人中7名候審期間棄保潛逃的被告，會被加控不依期歸押罪。他們分別是鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢和郭子麟，他們因不牽涉觸犯港區國安法，不由港警國安處處理。

警方消息稱亦會盡快檢控仍在接受調查的李宇軒，他早前涉嫌違反港區國安法中勾結外國或境外勢力罪而被捕。

在天水圍警署外，警員早已在兩邊行人路拉起橙色封鎖線，並有多輛警車停泊在場戒備。去年10月在深圳結束「取保候審」回港的王婆婆王鳳瑤亦到場。她在場披上英國國旗，並高舉寫有「Free All」、「釋放所有政治犯」字句的紙牌，以聲援被捕人士。

香港新聞組／香港23日電

據明報報導，協助家屬的「12港人關注組」昨天指出，8人在港涉6宗案件，部分排期至2023年，很大可能無法保釋，將長期羈押。「關注組」成員鄒幸彤昨傍晚見記者表示，對警方的移交安排非常失望，批評警方沒交代8人被送往何處，律師要逐間警署查問，其中李宇軒的律師中午到達警署申請會見，警員稱李「錄緊口供不想見律師」，質疑李在沒律師陪同下錄取口供。李宇軒去年8月10日與壹傳媒創辦人黎智英等8人一同被捕，李被捕罪名為勾結外國或境外勢力危害國家安全罪及洗黑錢，至昨晚未被起訴。

香港警方22日分批接收由內地執法機關送回的八名男疑犯；圖為天水圍警署。（中新社）
香港警方22日分批接收由內地執法機關送回的八名男疑犯；圖為天水圍警署。（中新社）

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