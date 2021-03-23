吉舖湧現 香港旺角、尖沙咀租金摔4成 羅素街、蘭桂坊跌3成

號稱全球商舖租金最貴的香港銅鑼灣羅素街上「吉舖」隨處可見。（中新社）

差餉物業估價署昨日公布新年度差餉租值，曾被評為全球最貴街道的銅鑼灣羅素街，跌幅普遍超過三成；旺角和尖沙咀區等旅遊消費區同樣風光不再，個別舖位租值跌幅達四成。民生商舖成為「疫市」的中流砥柱，不但進駐傳統旅遊消費區，甚至撐起了不少民生區的商舖租值，深水埗大南街一帶的「文青蒲點」，租值反升逾兩成。

大公報報導，銅鑼灣波斯富街和羅素街，近來大量「吉舖」（空置店舖）湧現。地產經紀麥先生表示，附近一間「吉舖」，以往是眼鏡舖，月租高峰時超過200萬港元（約25.8萬美元），因疫情 衝擊，店舖結業前月租跌至約80萬元，過去的農曆新年前，該舖曾以短期租約形式，不足10萬元租出，現業主叫價月租50萬港元（約6.4萬美元）。另據明報報導，曾由PRADA租用的羅素街Plaza 2000廣場多層共逾1.5萬方呎舖位，新一年度租值亦大跌約32%至4404萬港元（約569萬美元）。

大公報報導，以往遊客必到的尖沙咀，由於遊客絕跡，「吉舖」愈來愈多。柏麗購物大道68個舖位中，已拉閘或除下名牌的店舖多達21間，占近三分之一。差估署數字顯示，柏麗購物大道地舖的租值，平均急跌三成，但仍乏人問津。

在旺角，連鎖化妝品店莎莎位於西洋菜南街三層高旗艦店已結業，彌敦道不少藥房已關門大吉，門口張貼大大小小的招租啟事。

原本藥房及藥妝林立的上水新康街、龍琛路及新豐路一帶，不少舖位已變成「吉舖」招租，亦有部分變成單車舖、凍肉舖等民生商舖。

旅遊消費區租值大減，但部分民生區的租值卻逆市向上。深水埗大南街一帶，近年成為「文青蒲點」，吸引不少咖啡店、藝術小店進駐，跟老店新舊交融。差估署的數值顯示，該區的租值保持平穩，部分店舖在「疫市」下，租值急增逾20%。

另外，受限聚令影響，娛樂消遣等相關行業生意大跌或被迫停業，蘭桂坊有酒吧下年度租值按年急跌三成，曾停業多月的戲院，部分租值亦按年急跌四成。

•上月CPI升勢放緩 低於預期

此外，香港 統計處數據顯示，香港2月整體消費者物價指數（CPI）年漲0.3%，低於預期，較1月1.9%升幅大幅放緩，2月上漲主因是外出用餐和家庭服務費用上升。1月的升幅較大，是由於去年有政府代繳公營房屋租金 及部分租金免除，基期較低。