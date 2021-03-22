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香港增8例 第2劑疫苗開打 特首率司局長帶頭接種

香港新聞組╱香港22日電
香港市民最快26日接種第二劑疫苗。圖為香港中央圖書館的社區疫苗接種中心。（新華社）
香港市民最快26日接種第二劑疫苗。圖為香港中央圖書館的社區疫苗接種中心。（新華社）

香港至今已有逾35.4萬人接種第一劑新冠疫苗，特首林鄭月娥將於今日上午聯同多名司局長，在政府總部接種第二劑科興疫苗。大公報報導，部分市民最快26日接種第二劑疫苗，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅表示，第二劑疫苗出現的副作用通常比第一劑明顯，建議接種者可請假休息半天或一天。

專家建議接種後休息一天

首批100萬劑科興新冠疫苗上月由北京空運抵港，特首林鄭月娥及多位官員在2月22日到中央圖書館接種中心，接種了第一針科興疫苗，按照建議，今日相隔28日應接種第二劑。

據報導，「疫苗假期」引起熱議，不少人坦言請假接種疫苗有困難。有疫苗接種中心稱，中心無法批假單，市民有需要只能另外求醫；有醫生表明，只能根據接種者當下情況批假，由政府設「疫苗假期」或公司主動提供假期更適合。網民稱，請假打疫苗有困難：「你覺得香港的老闆會因為你去打針就給你一天假嗎」；有人留言「政府是不是應該給一天打針後假期」，獲不少人按讚。

孔繁毅表示，港大正研究「溝針」的混合式接種疫苗，相信「溝針」後的保護力，會較只使用一種疫苗的效果好，研究已獲衞生署發出臨床測試證書，目標是在下周招募100名18至60歲的健康人士，先接種復必泰疫苗，並在28日後再注射科興疫苗。但他提醒市民，不可自行「溝針」接種疫苗。

中國防疫專家、中國工程院院士鍾南山表示日前表示，內地正研究混合兩款不同疫苗，以應付病毒變種問題。

衛生署：健身群組疫情趨穩

另外，香港昨天新增8例新冠肺炎確診，其中4例為境外輸入或關聯個案，4例為本土感染。在本土個案中，有1例感染源不明。健身中心Ursus Fitness的群聚感染再多1例確診，至今已累計142例確診病例。另外還有超過10例初步確診個案。初步陽性個案中，有5例與前述健身中心群聚感染有關。香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，健身中心群聚感染的疫情暫時穩定，因為近日的相關病例都是來自檢疫中心。

香港特首林鄭22日接種第二劑疫苗。（中新社）
香港特首林鄭22日接種第二劑疫苗。（中新社）
香港市民最快26日接種第二劑疫苗。圖為香港旺角界限街體育館的疫苗接種中心等待接種...
香港市民最快26日接種第二劑疫苗。圖為香港旺角界限街體育館的疫苗接種中心等待接種的市民。（中通社）

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