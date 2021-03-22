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不敵疫情 北角富臨皇宮關門 網民不捨：又少1間了

香港新聞組╱香港22日電

香港疫情持續，餐飲業難捱。富臨集團繼旗下富臨酒家上水分店去年2月宣布停業後，面積最大的富臨皇宮北角店，指因租約期滿，今天正式停業。香港文匯報報導， 不少網民都對酒樓結業感不捨，「Spencer To」表示「我成日幫襯，又少一間。」「LaiLai Ngan」也說︰「無地方飲茶了。」

富臨集團是香港一家大型中式酒樓飲食集團，10多年來開設超過70家餐館及餅食等店鋪，隨著政府多次收緊社交距離措施，北角的富臨皇宮生意大受打擊，加上租約期滿，決定不再續租。富臨集團去年度虧損，指主因是香港自2019年6月起陷入社會動盪，加上2020年初爆發疫情，令餐飲需求疲勢加劇。集團已參加兩輪「保就業計劃」，減輕財務壓力。

立場新聞報導， 富臨近年先後被業主及員工入稟索償，沙田偉華中心「富臨薈」鋪位的業主去年底入稟高等法院，追討 4 個月的租金等共 163.5 萬港元；22 名上水天平邨富臨皇宮員工亦遭拖欠遣散費 9 個月，年初入稟勞資審裁處，最終和解，員工獲賠 74.5 萬港元。

此外，前年8 月反送中運動期間，北角富臨皇宮酒家門外疑有「福建幫」襲擊市民，富臨集團被質疑與事件有關，有網民發起罷食。

香港 疫情 租金

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