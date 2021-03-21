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專家：香港人口密集 7月接種率應達五至七成

香港新聞組／香港21日電
圖為香港市民在社區疫苗接種中心接種疫苗後休息。 （中新社）
圖為香港市民在社區疫苗接種中心接種疫苗後休息。 （中新社）

新冠疫苗接種計畫在世界各地正加緊進行，香港的接種率只有4%。有立法會議員認為，香港也應制定疫苗接種率目標，相信內地藥廠可供應足夠疫苗。專家表示，香港人口密度較高，7月接種率目標應定於五成至七成。

大公報報導，粵港澳三地專家昨日出席「新常態、創科新思維粵港澳新冠疫情研討會」，分享三地抗疫策略。在研討會上，中國防疫專家、中國工程院院士鍾南山表示，內地新冠疫苗接種率目前較低，只有約4%，而不少國家正擴大疫苗接種覆蓋。他認為，疫苗接種工作要加強，以便重啟全球經濟事務。鍾南山表示，內地初步希望到7月時，疫苗接種率最少達到40%，藥廠會日以繼夜地加快生產疫苗。

對於香港應否參考內地，爭取在7月達到四成接種率，民建聯立法會議員葛珮帆表示，若把接種目標定於高過四成則更好。被問到若以四成為目標，香港640萬16歲以上人口計算，需有256萬人接種，疫苗供應是否足夠，她稱早前向科興公司查詢，對方回覆只要香港有需要，隨時可安排供應，所以無須擔心供應量問題。

據報導，葛珮帆認為，香港市民出現疫苗猶疑源於三大原因，包括近期有事故、謠言及誘因，她建議政府訂立清晰指引，讓醫生建議市民應否接種；若面對疫苗謠言，應高調委派有關專家立即澄清；而經濟誘因可包括打針後放寬晚市堂食人數、通關等。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，香港人口密度較高，疫苗覆蓋率應高於內地，他建議7月接種率應達五至七成。當前首要是恢復市民接種信心，「好多對疫苗的誤解，已開始在一部分人群內流傳」，建議政府多作正面講解，堵截謠言。他認為，若香港已採購的三款疫苗均能如期到港，供應不成問題。

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