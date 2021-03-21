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疫情回落 澳門鬆綁港人入境檢疫 鍾南山讚香港封區有效

香港新聞組／香港21日電
香港20日新增8宗新冠病毒確診，是繼3月10日後再次跌至單位數確診，圖為香港市民佩戴口罩在一處海濱長廊跑步。（新華社）
香港20日新增8宗新冠病毒確診，是繼3月10日後再次跌至單位數確診，圖為香港市民佩戴口罩在一處海濱長廊跑步。（新華社）

香港昨日新增8宗新冠病毒確診，是繼3月10日後再次跌至單位數確診，另外，新增少於十宗初步陽性個案。因應香港的疫情變化，澳門由20日中午12時起，入境前14天內曾經到過香港的人士，只需接受14天醫學觀察及7天自我健康管理的措施，較目前少7日。

綜合明報、香港01、中新社報導，香港昨日新增8宗新冠病毒確診，包括1宗輸入個案，URSUS Fitness健身室群組昨再多3宗確診，群組累計141宗。當中1宗源頭不明，是曾到中環匯豐總行大廈工作的42歲裝修工人，他沒有病徵，最後一日上班是3月19日；衛生防護中心傳染病處主任張竹君前日稱，該裝修工人3月11至15日到匯豐總行大廈裝修，因大廈被納入強制檢測而驗病毒。

近日香港確診數字有所回落，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，因應香港疫情變化，由20日中午12時起，入境前14天內曾經到過香港的人士，只需接受14天醫學觀察及7天自我健康管理的措施，即合共21日，與香港目前對外地返港人士的安排一樣。修改細節上亦適用於因曾到過香港，而正在接受醫學觀察或自我健康管理的人士，其自我健康管理期間最早可在入境後21天結束。

中國工程院院士鍾南山昨天出席粵港澳新冠疫情網上研討會時，讚揚香港在抗疫過程中的「封區」強檢措施，認為有關措施有助降低受感染人數，「在人口如此密集的地方取得目前的抗疫成果著實不易」。

此外，政府前晚起在將軍澳日出康城領凱第9座封區，至昨日凌晨2時有1235名居民接受檢測，全部驗出陰性；另有一名嬰兒要等候採集糞便樣本。政府之後在區內發現13人未強檢，已向他們發出強制檢測令或定額罰款5000元。政府又派員到訪約450戶，當中約60戶在過程中沒人應門，當局稱會跟進。

香港20日新增8宗新冠病毒確診，是繼3月10日後再次跌至單位數確診，圖為大人小孩...
香港20日新增8宗新冠病毒確診，是繼3月10日後再次跌至單位數確診，圖為大人小孩到遊樂場玩遊戲。（ 中新社）

香港 檢測 疫情

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