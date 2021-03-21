港立會議席 議員估選委會40席 直選30席 功能界別20席

圖為香港立法會議場。（中通社資料照片）

在北京 當局推行「愛國者治國」的原則下，香港 選舉制度的改變勢在必行，有親政府的立法會議員估計，今後立法會議席中，選委會占40議席，約44%。他形容由選委會選出的立法會議員「沒有執政黨之名、但有執政黨之實」。

選委會議員「有執政黨之實」

中國 全國人民代表大會早前通過修改香港選制的決定草案，立法會議席將由現有的70席增至90席。香港電台報導，行會成員、工會聯合會的立法會議員黃國健在官方香港電台節目《星期六問責》表示，從現任立法會議員及政黨角度看，當然希望做法持平一點，選舉委員會、地區直選及功能組別各佔30席是可以接受，但從中央角度出發，時，估計改制後的立法會議席以「4、3、2」占比機會較大，即行政長官（特首）選舉委員會界別占40席，地方直選占30席，功能界別占20席。他說，這種安排反映出北京中央希望落實香港的行政主導政制。

對於選委會界別的立法會議員會否成為「橡皮圖章」，他聲稱不擔心，並相信這些議員的「全局意識」較大。

中國全國人大會議兩周前通過完善香港選舉制度的決定，以落實北京的「愛國者治港」原則。

有關決定大致是將特首選委會的人數由目前的1200人增加到1500人，立法會70個議席增加到90個。

當前選委會成員有委任的，也有透過不同界別選舉產生的，香港主權轉移以來，親北京人士一直占選委會成員多數。

如果黃國健的預測正確，未來立法會勢必由親北京或港府人士掌控，因為除了選委會成員外，由功能組別產生的立法會議員過去也大都是親北京人士占多數。