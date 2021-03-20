民調：對政治經濟前景沒信心 21%港人計畫移民

香港每有政治動盪，都會出現移民潮。(路透)

19日公布的一項民調 結果顯示，超過半數的香港 人對未來的政治環境與經濟前景沒有信心，更有21%的受訪者表示計畫永久離開香港，這也代表目前已有超過150萬港人計畫移民 。

香港民意研究所19日舉行記者會發布「我們香港人意見群組調查」的最新民調結果，聚焦信心與移民議題。

據發布，對於香港未來的政治環境，95%民主派支持者及43%非民主派支持者表示無信心，合計為65%；對於香港人能否在未來享有個人自由，93%民主派支持者及43%非民主派支持者表示無信心，合計為63%。

對於經濟前景，72%民主派支持者及37%非民主派支持者表示無信心，合計為52%。

當被問及現在有沒有計畫永久離開香港，30%民主派支持者表示有，但其中19%尚未準備；表示任何情況之下都不會離開的僅有13%。

非民主派支持者也有14%表示有計畫永久離開香港，表示任何情況之下都不會離開的有36%。

兩者加總後，21%的受訪者表示計畫永久離開香港。據港府公布截至2020年底的人口統計數字，這代表目前已經有157萬港人計畫移民。

香港民研發布的調查是在3月15至18日於網上進行，透過電郵接觸民研群組成員，總共獲得5697名12歲或以上的香港市民回應。其中表示自己是民主派支持者約占89%，非民主派支持者約占11%。

香港媒體引述中文大學社會科學院客席講師葉國豪表示，21%受訪者有計畫移民，即使是非民主派支持者中，也有14%有計畫移民，這是一個不好的訊號，因為人才流失會影響經濟發展，但政府似乎不太重視。

他說，香港本身是移民社會，每有政治動盪如八九民運及九七回歸等，都會出現移民潮。但從這次調查可見，新一波移民潮或跟之前不一樣，港人移民後未必會回流，「因為政治、言論空間已不同」。