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12港人偷渡案 8人22日出獄移交港警

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

12港人偷渡案中，10人在深圳被判囚7個月到3年，其中8人將於3月22日刑滿。消息稱，8人下周移交香港，料先被帶到天水圍警署，其後被押往各自所屬案件的警署。8人中有7人已被起訴，涉暴動、製造爆炸品、串謀有意圖傷人等罪，而涉勾結外國或境外勢力危害國家安全的李宇軒未被起訴。

明報報導，在深圳判囚7個月，將於22日刑滿出獄的包括李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然。查詢警方是否已與內地當局商討移交安排、會否隨即拘捕8人，警方稱暫未有進一步資料提供。

被控組織他人偷越邊境的鄧棨然及喬映瑜，分別判囚3及2年，正在深圳服刑。至於被捕時未成年的廖子文及黃臨福不被內地起訴，去年12月30日移交返港。廖被控串謀意圖危害生命而縱火罪，黃被控企圖縱火、管有攻擊性武器罪；二人因缺席聆訊，返港後被加控不依期歸押罪，目前還押中。「香港01」昨引述消息稱，李宇軒在香港涉嫌勾結外國勢力被捕一案，當時警方未落案，惟警方現已掌握足夠證據，預計他被遣返香港後隨即檢控。

此外，明報報導，47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，早前在裁判法院被拒保釋的徐子見昨向高院申請保釋，國安指定法官、高院法官杜麗冰聽畢控辯雙方陳辭，決定拒絕徐子見保釋申請；徐的年邁母親不禁在庭外泣不成聲。另外，吳政亨、梁晃維、何桂藍、林卓廷、王百羽早前行使每隔8日向裁判官提出覆核保釋的權利，惟昨早在西九龍裁判法院聆訊，5人一致向國安法官、總裁判官蘇惠德撤回覆核，須繼續還押。

香港 高院 縱火

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