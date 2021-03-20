變相增持長實 李嘉誠再站風口 網：別讓李嘉誠跑了

香港首富李嘉誠變相增持長實的動作，又引起熱議。(中通社資料照片)

香港 首富李嘉誠一直被香港人稱為「超人」，意思是其力量強大、無所不能。雖說這幾年香港有「二次回歸」的政治風雲，「超人」也有息影之說，但其一舉一動，仍可舞風弄雲。

前些年李嘉誠出售中國大陸的資產，當時有大小「粉紅」大叫「別讓李嘉誠跑了」，但喊了沒用，李嘉誠在大陸資產早已轉了個七七八八。誰料這兩天李嘉誠旗下基金會和公司又有一番收購和回購，居然有香港的小粉紅叫「別讓李嘉誠跑了」，當然這回其喊的是跑出香港。

事緣李嘉誠旗艦公司長實發出通告，主要講兩件事，一件事是長實以170港元收購李嘉誠基金會資產，主要包括四項基建資產的經濟權益；一項是李嘉誠及其長子李澤鉅新招變相增持長實，即以每股51港元，回購3.33億股股份。

長實公司的通告表示，建議收購符合公司既定企業策略，加強穩定收入來源，同時承諾交易作實後，今年股息不會較去年減少。長實主席李澤鉅稱，完成交易可以令「股價 靚仔啲」，即股價變得帥些。

李嘉誠是財技高手，他一句話都可以成為香港報紙的頭條，如此大動作，當然有各式各樣的議論。議論多，要看代表性的，一是看大行怎麼看，一是看坊問有何奇論。

長實星期四公告計畫，到星期五這天高盛 、瑞信等大行都在調高長實目標價，瑞信將目標價由51.9港元大幅調升到61.9港元，高盛也將其由49港元調升到52港元。人稱大摩的摩根史坦利保守一點，也是保持其現有目標價。

在香港各券商發表的初步分析中，大和資本認為，李嘉誠家族發出很清晰和強力訊號：「他們有意增持長實」，連同長實重新啟動回購，認為長實新方案可有效率地回應華資家族地產股所面對的「香港折讓」問題，該行續予買入評級。這份意思，是大大的看好。

再說香港坊間的議論風生，目前香港之勢在香港小粉紅們一邊，所以當勢說法，有說李超人這回是在收縮香港的房地產戰線，然後以歐洲基建項目為經營的重頭，還是在部署漸離香港；有人指超人是在為私有化鋪路，想私有化則是擔心政治因素影響其生存；也有人指其是把基金的私人財富注入上市公司，以求保險。

種種說法，莫衷一是。但以往績看，李嘉誠一直棋先一手，市場變化要過一年半載才顯山露水。