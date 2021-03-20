香港首宗 「三高」男子打BNT後3天亡
香港昨天發生第一起接種BioNTech（復必泰）新冠病毒疫苗後死亡的案例。一名66歲患有糖尿病、高血壓及高血脂症男子，打復必泰3天後死亡；另有一名17歲男子接種復必泰後，一度失去知覺。此前，香港已出現7起接種科興疫苗後死亡的案例。
綜合香港電台、香港01、明報報導，根據香港醫管局提供的資料，一名66歲患有三高男子，昨天早上被發現在車內暈倒，送醫院搶救無效證實死亡。據通報，死者曾於16日接種復必泰疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。中大專家許樹昌認為，死者本身有很多心血管相關的風險因素，不排除是心肌梗塞致自然死亡，要由解剖確定死因。
目前累計約30萬4100名市民已接種第一劑疫苗，約占4%人口，其中約21萬3300人接種科興疫苗，約9萬800人接種復必泰疫苗。疫苗接種計畫踏入第22日，前天再多12宗送院個案，9人接種BioNTech和3人接種科興，其中10宗已經出院，兩名BioNTech接種者需留醫，包括一名47歲男子出現血管迷走神經性昏厥，另一名60歲女子接種疫苗後感到胸部不適及血壓上升；另外，一名17歲男子接種復必泰疫苗後，感到腹痛及失去知覺，送往仁濟醫院，情況穩定，治療後毋須留院。
另外，香港衞生署昨天公布新增13宗確診個案，累計增至1萬1364宗。新增個案中，有3宗輸入，10宗本地感染；本地個案中，有6宗為有關連個案，4宗無源頭。另外，暫有少於10宗初步陽性個案，包括一名在滙豐總行大廈負責裝修的木工師傅。
此外，特首林鄭月娥上月22日率領多名主要官員在中央圖書館接種第一針科興疫苗，據了解，政府主要官員、行會成員、部分立法會議員將於22日在政府總部接種第二針科興。
上一則
歐盟指中侵犯新疆人權要制裁 中方：加倍奉還
下一則
FB留言