香港首宗 「三高」男子打BNT後3天亡

香港政府宣布擴大疫苗接種人群，19日有年輕人陸續來到位於香港中央圖書館的社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。(中新社)

香港 昨天發生第一起接種BioNTech（復必泰）新冠病毒疫苗 後死亡的案例。一名66歲患有糖尿病、高血壓 及高血脂症男子，打復必泰3天後死亡；另有一名17歲男子接種復必泰後，一度失去知覺。此前，香港已出現7起接種科興疫苗後死亡的案例。

綜合香港電台、香港01、明報報導，根據香港醫管局提供的資料，一名66歲患有三高男子，昨天早上被發現在車內暈倒，送醫院搶救無效證實死亡。據通報，死者曾於16日接種復必泰疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。中大專家許樹昌認為，死者本身有很多心血管相關的風險因素，不排除是心肌梗塞致自然死亡，要由解剖確定死因。

目前累計約30萬4100名市民已接種第一劑疫苗，約占4%人口，其中約21萬3300人接種科興疫苗，約9萬800人接種復必泰疫苗。疫苗接種計畫踏入第22日，前天再多12宗送院個案，9人接種BioNTech和3人接種科興，其中10宗已經出院，兩名BioNTech接種者需留醫，包括一名47歲男子出現血管迷走神經性昏厥，另一名60歲女子接種疫苗後感到胸部不適及血壓上升；另外，一名17歲男子接種復必泰疫苗後，感到腹痛及失去知覺，送往仁濟醫院，情況穩定，治療後毋須留院。

另外，香港衞生署昨天公布新增13宗確診個案，累計增至1萬1364宗。新增個案中，有3宗輸入，10宗本地感染；本地個案中，有6宗為有關連個案，4宗無源頭。另外，暫有少於10宗初步陽性個案，包括一名在滙豐總行大廈負責裝修的木工師傅。

此外，特首林鄭月娥上月22日率領多名主要官員在中央圖書館接種第一針科興疫苗，據了解，政府主要官員、行會成員、部分立法會議員將於22日在政府總部接種第二針科興。