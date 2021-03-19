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BioNTech疫苗 港府：對英、巴變種病毒有效

香港新聞組╱香港19日電
香港衛生防護中心總監林文健表示，當疫苗覆蓋率提升至50%以上，有條件考慮放寬某些社交距離措施。（中通社）
香港衛生防護中心總監林文健表示，當疫苗覆蓋率提升至50%以上，有條件考慮放寬某些社交距離措施。（中通社）

香港自2月底開始施打疫苗以來，已有逾27.6萬人接種，接種BioNTech及科興各占27%及73%，衛生防護中心總監林文健會後表示，當疫苗覆蓋率提升至50%以上，有條件考慮放寬某些社交距離措施；而部份場所如老人院等，接種率若高至100%，亦可放寬探訪。

香港01導，現時香港使用的復必泰（BioNTech，輝瑞）疫苗，對英國、巴西的變種病毒株保護率有85%至逾90%，但對南非的變種病毒「無咁有效，但都有效。」至於科興疫苗，則至今仍未有數據證明對變種病毒是否有效。

港府當局，過去3個多月香港有近450宗輸入個案，當中93宗是變異病毒株，分為英國37宗、南非8宗、巴西5宗，餘下43宗仍待基因分析。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆於會後表示，復必泰疫苗對英國、巴西的變種病毒株都有效，但對南非的變種病毒「無咁有效，但都有效嘅。」

至於科興疫苗，劉宇隆稱至今仍未有數據證明對變種病毒是否有效。而港府計畫購入的阿斯利康疫苗(AZ疫苗)則對英國及巴西變種病毒有效，但對南非的變種病毒「基本上無效。」

明報報導，至於會否建議政府取消購入阿斯利康疫苗，他重申這並非委員會決定，應交由政府考慮。他又指，英國有報道顯示病毒變異株會令病情更嚴重，故未來仍要嚴防輸入、提升疫苗接種率。

另外，香港接種疫苗以來也出現了死亡及過敏等副作用個案，有專家說，如果接種首劑疫苗後出現副作用，就不能接種第二劑。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，如果市民在接種首劑疫苗後出現呼吸困難、紅斑、嘴唇紅腫等嚴重過敏反應，就不宜打第二針。他說，第2劑主要是補充劑，對免疫系統的刺激可能較大，如果接種第一針已有嚴重副作用，第二針可能會出現更強烈的過敏反應。

當局為市民接種疫苗至今，有7宗死亡及不少過敏副作用，但本地醫學專家表示，7宗死亡事故與疫苗沒有直接因果關係，是病人本身病況引發。

疫苗 變種病毒 香港

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