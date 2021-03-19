憂司法淪陷 港終院海外法官：如違良知會辭任

香港終審法院海外法官韋彥德表示，如果香港出現破壞司法獨立情況，基於良知不能做下去的話，會辭任香港終審法院法官，也不會提名其他法官到香港。(Getty Images)

港區國安法實施後，海外法官是否仍願來港出任終審法院非常任法官備受關注。英國 最高法院院長、香港 終審法院海外法官韋彥德（Lord Robert Reed）表示，如果香港出現破壞司法獨立、法庭違反法治的情況，基於良知不能做下去的話，會辭任香港終審法院法官，也不會提名 其他法官到香港。

明報報導，韋彥德在當地時間17日於英國國會最高法院年度聽證會強調，不會容許最高法院的聲譽陷入危機。有議員於會上提及關注香港近期發展，包括國安法、修改選舉制度等，韋彥德表示，自從國安法去年生效後，一直密切關注香港發展，「我不會容許最高法院的聲譽陷入危機」。他稱香港大律師公會、律師會、民主派等均支持他們繼續參與香港事務。

韋彥德認為對港人有責任，是否不再派法官來港，取決於情况是否到了一個無可能再繼續來港服務的地步，「這是非常嚴重的一步」。

他說將會與英國外相及大法官會面，審視讓英國法官來港擔任終審法院法官的安排。

香港01報導，今年初出任香港海外非常任法官、英國最高法院副院長賀知義（Lord Patrick Hodge）亦有出席聽證會。他表示完全同意韋彥德的講法，但同樣無表明現時的決定。

賀知義承認，在困境中協助香港人及維護香港法院司法獨立，與維護英國法院名聲地位，兩者存在衝突。賀知義去年接受港府任命為非常任法官，多名英國國會議員曾聯名反對，認為賀接受任命，將損害司法制度聲譽。

另一名非常任法官、英國前最高法院法官岑耀信（Lord Jonathan Sumption）在泰晤士報撰文，反駁英國政界要求英國非常任法官辭任終院席位的說法。他指，要求英國法官離任與司法獨立及法治毫無關係，政客所要求法官作出的政治杯葛，只是向中方施壓，要求其改變對香港民主的立場。