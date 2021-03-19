我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

接到種族恐嚇電話 舊金山華埠金門幸運簽語餅店報警

憂司法淪陷 港終院海外法官：如違良知會辭任

香港新聞組╱香港19日電
香港終審法院海外法官韋彥德表示，如果香港出現破壞司法獨立情況，基於良知不能做下去的話，會辭任香港終審法院法官，也不會提名其他法官到香港。(Getty Images)
香港終審法院海外法官韋彥德表示，如果香港出現破壞司法獨立情況，基於良知不能做下去的話，會辭任香港終審法院法官，也不會提名其他法官到香港。(Getty Images)

港區國安法實施後，海外法官是否仍願來港出任終審法院非常任法官備受關注。英國最高法院院長、香港終審法院海外法官韋彥德（Lord Robert Reed）表示，如果香港出現破壞司法獨立、法庭違反法治的情況，基於良知不能做下去的話，會辭任香港終審法院法官，也不會提名其他法官到香港。

明報報導，韋彥德在當地時間17日於英國國會最高法院年度聽證會強調，不會容許最高法院的聲譽陷入危機。有議員於會上提及關注香港近期發展，包括國安法、修改選舉制度等，韋彥德表示，自從國安法去年生效後，一直密切關注香港發展，「我不會容許最高法院的聲譽陷入危機」。他稱香港大律師公會、律師會、民主派等均支持他們繼續參與香港事務。

韋彥德認為對港人有責任，是否不再派法官來港，取決於情况是否到了一個無可能再繼續來港服務的地步，「這是非常嚴重的一步」。

他說將會與英國外相及大法官會面，審視讓英國法官來港擔任終審法院法官的安排。

香港01報導，今年初出任香港海外非常任法官、英國最高法院副院長賀知義（Lord Patrick Hodge）亦有出席聽證會。他表示完全同意韋彥德的講法，但同樣無表明現時的決定。

賀知義承認，在困境中協助香港人及維護香港法院司法獨立，與維護英國法院名聲地位，兩者存在衝突。賀知義去年接受港府任命為非常任法官，多名英國國會議員曾聯名反對，認為賀接受任命，將損害司法制度聲譽。

另一名非常任法官、英國前最高法院法官岑耀信（Lord Jonathan Sumption）在泰晤士報撰文，反駁英國政界要求英國非常任法官辭任終院席位的說法。他指，要求英國法官離任與司法獨立及法治毫無關係，政客所要求法官作出的政治杯葛，只是向中方施壓，要求其改變對香港民主的立場。

香港 英國 提名

上一則

「深度偽造」技術含安全隱患 網信辦約談阿里、騰訊

下一則

反制美國制裁？中畫外資2紅線 軍工、能源入列

延伸閱讀

艾未未作品「中指指向天安門」 港國安法盯上

艾未未作品「中指指向天安門」 港國安法盯上
美中會前下馬威？京削弱港自治 美制裁24中港官員

美中會前下馬威？京削弱港自治 美制裁24中港官員
國泰航空香港飛洛杉磯航班 測試「疫苗護照」

國泰航空香港飛洛杉磯航班 測試「疫苗護照」
張曉明：港區議會不應有太多政治功能 應回到諮詢性質

張曉明：港區議會不應有太多政治功能 應回到諮詢性質

熱門新聞

父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29
馬雲。美聯社

馬雲行程大減 每周只飛1次 仍能直通高層

2021-03-14 08:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹