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面對質疑 艾未未嗆：不懂藝術

香港新聞組╱香港19日電
知名藝術家艾未未。（路透）
知名藝術家艾未未。（路透）

年底即將開幕的香港西九文化區M+博物館，將會展出一幅異議藝術家艾未未一幅對著北京天安門豎起中指的作品，建制派議員容海恩批評對國家不敬，艾未未也回擊稱「她不懂藝術」。

M+博物館館長華安雅亦表示，展出關於六四事件和反修例示威的藝術品沒有問題。

香港01報導，新民黨立法會議員容海恩17日在立法會質詢特首林鄭月娥，問為何西九文化區內會有疑似違反港區國安法、侮辱國家尊嚴的藝術品，關注林鄭月娥會否責成有關部門處理，並預防同類展品上架。

林鄭月娥回應指，她會尊重文化藝術創作自由，而政府亦能分辨創作自由和散播仇恨、破壞國家安全的界線，他們會特別警惕有關事情。

報導指出，容海恩表示，本港大部分美術館及藝術館的展品均是宣傳「正能量」及審美眼光的表達，質疑花費大量公帑建造的M+博物館要展出疑似違反港區國安法、侮辱國家尊嚴的藝術品。

對於容海恩的質疑，艾未未在接受香港電台訪問時表示「遺憾」，他認為容身為立法會議員，將藝術範疇直接放到和政治對抗，是對藝術不理解。艾未未指所有藝術作品如果有價值，就是提出問題、質疑，對權威的質疑是藝術非常核心的價值，「如果說，她的理解藝術只是裝飾品，她是不懂藝術。」

林鄭月娥 博物館 香港

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