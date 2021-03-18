張曉明：港區議會不應有太多政治功能 應回到諮詢性質

中國國務院港澳辦常務副主任張曉明（中）17日出席於香港灣仔會展中心舉行的就完善香港選舉制度座談會，聽取香港社會各界意見建議後會見傳媒。(中新社)

中國國務院 港澳事務辦公室副主任張曉明昨天明確表示，香港 區議會不應有太多政治功能，應該回到「基本法」原先規定的地區事務諮詢機構性質。香港特首林鄭月娥 則建議立法會成立小組委員會，討論選制修改。

全國人大法制工作委員會會同港澳辦及香港中聯辦自15日起一連三天在香港舉行座談等活動，聽取香港社會對修改選舉制度的意見。

在聆聽意見即將結束前，張曉明對媒體說，當前區議會的實際狀況不符合基本法對其職能的定位。他說，按此規定，區議會頂多是諮詢機構、基層社區服務機構，不應有太多政治（政權）功能，而當前的實際情況是，很多區議員利用區議會作為挑戰「一國兩制」原則底線、衝擊香港憲制秩序的平台。

張曉明說，這顯然要考慮對其作出必要調整，而香港各界有人提出取消區議員在行政長官（特首）選舉委員會的名額，至少削減大部分。

張曉明還引述一位傳媒老闆的話說，「如果我們發現自己已經迷路了、前路不通了，為什麼不下決心回到原點，找準正確的路徑，再重新出發呢？」他認為，這一句話對所有人都有啟發意義。

香港特首林鄭月娥昨出席立法會答問會時，建議立法會考慮在內務委員會下成立小組委員會，以爭取時間討論完善選舉制度相關事宜。

林鄭月娥指出，完善選舉制度各項工作十分緊迫，港府會全力以赴，立法會的支持和配合也不可或缺。

另據明報報導，針對香港各界有人提出應取消或大幅削減區議員在選委會的名額，民主黨主席羅健熙則表示：壓選民意願對港沒好處。

羅健熙認為，當民意可獲代表時，議會才有最大功效，今次修改是將民意代表的比例壓縮、減少，「對香港沒有好處」。

張曉明又說，3日內共舉行66場座談會，亦有登門拜訪或約談香港知名人物，當面聽取逾千人意見，包括港府官員、立法會議員，亦有香港工商界、金融界、專業界、勞工界、婦女界、青年界、宗教界、地區基層代表人物，以及智庫代表等，並聲稱政治光譜包括「泛民」陣營者，「收到了兼聽則明的效果」；羅健熙昨稱，據他了解黨內無人獲邀出席。