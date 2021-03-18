港男打BNT失知覺 兩疫苗預約大減

香港示意圖。圖／shutterstock

香港疫苗 計畫近日出現多宗異常事故，接種新冠疫苗的2.3萬人中昨天有16人不適，由接種中心或診所送院，當中5人需留醫觀察，包括一宗接種BioNTech（港譯復必泰）疫苗後失去知覺的31歲男子。另外，昨日科興和BioNTech疫苗的預約人數按日分別減五成及七成。

明報報導，前日接種新冠疫苗後由接種中心或診所送院的16人年齡介乎25至71歲，分別5人接種科興、11人接種BioNTech疫苗。5名送院者要留醫觀察，其中一人是接種科興疫苗後出現過敏 反應，餘下4人接種BioNTech疫苗，包括一名31歲男子在東涌社區會堂社區疫苗接種中心打針後失去知覺，被送往醫院，情况穩定；另3人分別有心悸及發燒、敏感、暈眩及心悸。

報導指出，30至59歲等群組踏入第二天可預約接種疫苗。昨日科興疫苗預約人數按日減一半，至1.5萬人；BioNTech的預約人數亦按日跌七成，至3.4萬人。昨日共約2.45萬人接種新冠疫苗，累計25.39萬人接種了第一劑。

另有港媒報導，港府及醫管局昨晚不點名批評醫管局員工陣線，以醫護專業名義指科興疫苗數據不足而動搖公眾對接種疫苗的信心。港府發言人重申，該組織就接種疫苗向公眾發布基於政治立場，試圖抹黑疫苗接種計畫並誤導市民抗拒接種疫苗，將個人政治利益凌駕於公共衞生，應予以譴責。醫管局亦發表聲明，指絕不認同部分醫護人員對疫苗接種計畫發布失實批評，敦促有關醫護人員停止發布有關資訊，以免誤導市民。