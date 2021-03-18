香港電台教育節目喊停 原「鏗鏘集」編導製作

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

廣播處長李百全上任逾兩周，香港 電台已先後抽起多個節目。最新消息指，他再抽起最少四集港台的節目，包括因查冊被控的「鏗鏘集」港台編導蔡玉玲任編導的一集「卓越教室」、前藝員譚小環參與演出的一集「環顧日常」，以及兩集「香港故事—幸福的繞道」。

明報報導，原定周日（21日）播出、由港台編導蔡玉玲負責的其中一集「卓越教室」擬遭抽起，該集主要講述特殊教育 ，消息人士指未知抽起節目的原因。

有消息人士表示，港台管理層昨日開會決定，抽起由港台編導蔡玉玲負責編導的其中一集「卓越教室」，據知該集主要講述特殊教育，完全沒有任何政治或敏感議題，相信非因節目內容而被抽起，惟管理層只交代抽起節目的決定，沒有解釋原因。據了解，今日管理層會再開會，消息人士稱希望今日管理層開會會改變決定，但相信機會甚微。

報導指出，「卓越教室」每逢星期日晚上8時於港台電視31台播放，介紹8組獲行政長官卓越教學獎的教師及獲獎教育方案。根據港台網頁，本月21日晚上8時一欄仍顯示將會播放該節目。據了解，近日已播出由蔡玉玲負責的一集之宣傳片。

另一消息人士續稱，港台另有其他節目有可能被抽起，包括前藝員譚小環參與拍攝的「環顧日常」，以及「香港故事」其中兩集，有關集數分別訪問因民主派初選被捕的嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融，以及因蠔涌爆炸品案被判入獄3年10個月的彭艾烈。

報導稱，蔡玉玲原為港台節目「鏗鏘集」編導，被警方指控製作元朗7．21專題報道而進行車牌查冊時作虛假陳述，港台製作人員工會工會在今年1月中蔡再被提堂時接獲消息，稱蔡已被停止參與「鏗鏘集」製作。

立場新聞報導，廣播處長李百全自本月1日上任後，連番整治港台節目，早前已累計抽起最少三集節目，他早前在立法會上被追問原因時，暗示節目不夠「持平、客觀、準確」，不符合港台約章等。