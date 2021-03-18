人大法工委張勇：特首要有實權 不能再現劣質議會文化

全國人大常委會法工委副主任張勇17日出席法律界座談會表示，特首要真正有實權，不能再現劣質議會文化。 (中通社)

港澳辦副主任張曉明、全國人大法工委副主任張勇等京官，一連三日在港聽取有關修改香港 選舉制度意見。張勇17日與法律界人士會面時，引述前基本法起草委員會主任委員姬鵬飛指，「基本法」要使行政、立法和司法機關要互相制衡、配合，不能再出現劣質議會文化，「特首要有實權」，亦即行政主導，形容走樣變形下中央不得不出手。

明報報導，張勇表示，中央反覆分析、評估及研究下，認為選委會「是一個好制度」，需進一步完善，包括擴大其代表性、實現更廣泛政治參與，以及通過增加新職能，實現愛國者治港、增強特首施政能力。

另據香港01報導，張勇稱，回歸近25年後，出現一些問題和不如人意的地方，如果特區能夠完善、解決最好，但近年情況愈演愈烈，不僅損害香港繁榮穩定，還直接挑戰「一國兩制」原則底線，威脅、危害國家主權、安全和發展利益，繼續下去會離「基本法」的初心原意漸行漸遠。

報導引述張勇指，今次中央改革香港選舉制度，目標除落實愛國者治港，更要提高特區的管治效能，行政立法之間要理性制衡、有效配合，不能再出現劣質議會文化，「制衡還是要有的，但是要理性制衡，再也不能出現劣質的議會文化或亂象。要有效配合，理性制衡、有效配合是行政與立法關係，行政長官要真正有實權，能順利施政。」

此外，新華社17日報導，提到過去三日中央有關部門就落實人大決定，在港舉辦60多場座談，並開展走訪、約談等活動，廣泛聽取各界人士意見。與會人士一致表示贊同和支持全國人大有關決定，認為從國家層面完善香港選舉制度，消除有關隱患和風險，是全面落實「愛國者治港」原則的必然要求，是確保香港政治穩定和政權安全的必要之舉。