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港限聚令延兩周 健身室群組再增5人 滙豐總行爆疫關閉　

香港新聞組／香港17日電
中環滙豐總行大廈累計有三名員工確診，17日起關閉，圖為中環滙豐總行資料圖片。（中通社）
中環滙豐總行大廈累計有三名員工確診，17日起關閉，圖為中環滙豐總行資料圖片。（中通社）

香港昨日新增18宗新冠肺炎確診個案，今晚屆滿的4人限聚令、食肆晚市堂食至10時及限桌令等社交距離措施，據香港01報導，港府今日凌晨公布，延長兩周至本月31日。新增對食肆要求，須在4月30日或之前遵守在換氣量或空氣淨化設備方面的指定要求。

據報導，香港昨天新增13例本土確診疫情，有2例源頭不明，包括1名美國駐香港總領事館人員。西營盤健身室URSUS Fitness群組昨增5人染疫，累計127人。中環滙豐總行大廈累計有三名員工確診，食衞局發出強制檢測令，滙豐總行大廈今起關閉，直至另行通知。

另錄得10多宗初步確診個案，包括再有九龍塘官立小學學生初步確診，累計或多至4名學生染疫，已涉及兩個家庭，被納入強制檢測名單。九龍塘官立小學已自昨日起關閉14天，以保持校園衛生及保障學生的健康。

據明報報導，兩名住在半山區帝景園第3座的美領館職員在14日的封區行動被驗出陽性，昨確診，其中41歲女職員被列源頭不明。林鄭月娥昨早表示，二人有兩名女兒，其中一名驗出陽性。港府前晚向美領館發強檢公告，要求3月2至15日曾身處美領館逾兩小時者，在明日或之前強檢。

據報導，親建制派網媒「點新聞」（Dot Dot News）前日引述消息獨家報導，稱二人以「外交豁免權」為由拒隔離。美領館昨在社交網站表示，中方控制的傳媒散播「假消息（disinformation）」，強調領館全力配合港府抗疫。

九龍塘官立小學累計3名學生確診，被納入強制檢測名單，16日起關閉14天。（中通社...
九龍塘官立小學累計3名學生確診，被納入強制檢測名單，16日起關閉14天。（中通社）

香港 檢測 美國

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