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民研：林鄭民望再跌 支持率僅18%

香港新聞組／香港17日電
香港特首林鄭月娥16日出席行政會議前會見傳媒時表示，中央完善香港選舉制度，修改法例及進行相關程序需時，9月5日如期舉行特區第七屆立法會的換屆選舉有很大難度。(中新社)
香港特首林鄭月娥16日出席行政會議前會見傳媒時表示，中央完善香港選舉制度，修改法例及進行相關程序需時，9月5日如期舉行特區第七屆立法會的換屆選舉有很大難度。(中新社)

香港民意研究計畫昨天公布最新特首及問責司局長民望，特首林鄭月娥的評分和民望淨值都較半個月前顯著下跌，支持率只有18%，反對率則高達72%，民望淨值下跌10個百分點至負54個百分點；整體評分下跌4.4分，至29.5分。

明報報導，香港民研計畫在3月8至12日隨機抽樣電話訪問1001個18歲或以上香港居民。林太評分由半個月前的33.9分跌至29.5分；支持率跌5個百分點，反對率增加5個百分點，支持率淨值由半個月前的負43，再跌至負54。香港教育大學社會科學系講師吳凱宇稱，林太評分跌幅顯著，這段時間民主派初選參加者上庭受審、人大修改港選制，市民或將部分責任歸咎於她。

據報導，三名司長民望與上個月變化不大，民望淨值依次為：財政司長陳茂波負21個百分點；政務司長張建宗負25個百分點；律政司長鄭若驊負42個百分點。至於13名局長的民望淨值，除財庫局長許正宇錄得正1個百分點外，其餘局長均為負值，民望最低為教育局長楊潤雄，淨值負43個百分點。運房局長陳帆民望淨值負24個百分點，較1月調查時顯著下跌9個百分點。

香港 教育局 林鄭月娥

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